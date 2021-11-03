Продлят ли школьные каникулы после 7 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге: Как будут учиться школьники после нерабочих дней

Продлят ли в школах Петербурга осенние каникулы Фото: Олег ЗОЛОТО

Осенние каникулы официально закончатся уже 7 ноября. Однако ситуация с коронавирусом в Северной столице остается напряженной. "Комсомольская правда в Петербурге" узнала у комитета по образованию, продлят ли школьные каникулы после 7 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге и как будут учиться дети.

Как пояснили в комитете по образованию, на данный момент вопрос о продлении каникул в Петербурге не обсуждается.

- Планируется, что 8 ноября уроки возобновятся в очном режиме при соблюдении действующих санитарно-эпидемиологических правил, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Также в комитете добавили, что тема возможного перевода школьников на дистанционное обучение также не поднимается. На удаленке будут находится только те дети, в чьем классе ввели временный карантин из-за роста заболеваний ОРВИ, гриппом или коронавирусом, а также ученики, чьи родители самостоятельно приняли решение о переводе детей на удаленное обучение. Для этого родители должны написать заявление на имя директора школы.

В случае принятия решений о продлении каникул либо введения дистанционки информация будет размещена в официальных источниках, в том числе на сайте Комитета по образованию.

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