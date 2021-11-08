У сериала «Полярный» появился свой десерт

Кондитерская «Север-Метрополь» запустила производство «сериальных тортов». Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ

В день премьеры нового сезона популярного сериала «Полярный» одна из старшейших кондитерских в Санкт-Петербурге «Север-Метрополь» запустила в производство новинку: 8 ноября в продаже появилась специальная серия кондитерских изделий – шоколадно-ягодный торт, вдохновлённый народной комедией в северных декорациях.

Кондитерская «Север-Метрополь» совмещает в своём меню ностальгические рецепты, придуманные советскими технологами, и современные вкусовые решения. Это сочетание воплотили и в первом в России «сериальном торте», который поступит в массовую продажу. Торт по народному хиту ТНТ «Полярный» упаковывают в формате «бенто» – это мини-десерты, рассчитанные на двух человек.

Попробовать «Полярный» бенто-торт уже смогли российские актёры, блогеры и журналисты, а на прилавки магазинов и сайт «сериальный торт» выложили 8 ноября. В этот же день в эфир ТНТ вернётся комедийный сериал «Полярный» с Михаилом Пореченковым в роли Вити «Мясника» Громова, бывшего бандита из девяностых, который начал новую мирную жизнь в Полярном на краю России и навёл в нём порядок. Вместе с героем Михаила Пореченкова на экран вернутся персонажи Катерины Шпицы, Ивана Охлобыстина, Яна Цапника, Карины Зверевой, Светланы Листовой и других актёров. Также к команде сериала присоединится актриса и комик Мария Кравченко, которая сыграет антикризисного менеджера Раису Борисовну, приехавшую в Полярный, чтобы начать там строительство мусорного полигона на месте фермы главного героя.

Впервые сериал «Полярный» зрители увидели в 2019 году. Комедия стала одним из самых рейтинговых проектов ТНТ и лидером вечернего слота.