Боец СОБРа погиб при задержании преступников в Петербурге

Сотрудник СОБРа погиб во время полицейской операции на Пулковском шоссе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Боец СОБРа (спецотряд быстрого реагирования) Росгвардии погиб в Петербурге при задержании предполагаемых преступников. Операция с участием полиции и силовой поддержки против телефонных мошенников происходила утром 9 ноября на Пулковском шоссе. Но один из подозреваемых сумел прыгнуть в машину и начал уезжать, когда на его пути встал сотрудник СОБРа.

- Инцидент произошел около 8 утра 9 ноября на Пулковском шоссе во время проведения полицейской операции по задержанию лиц причастных к мошенничествам. При попытке задержания, водитель автомобиля «Фиат Дукато» совершил наезд на сотрудника Росгвардии и скрылся. От полученных травм сотрудник скончался на месте, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После гибели бойца СОБРа в Петербурге был объявлен план «Перехват», все наряды полиции переведены в усиленный режим патрулирования. На месте трагедии работают представители МВД, Росгвардии и Следственного комитета.

Мошенники сбили бойца СОБРа на Fiat Ducato. Фото: ГУ СК по Петербургу

ОБНОВЛЕНО:

Вскоре подозреваемый в наезде на бойца Росгвардии был задержан.

- Менее чем через час разыскиваемый автомобиль был блокирован полицейскими на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водитель доставлен в полицию. Устанавливается его личность, - сообщили «КП-Петербург» в Главке.

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