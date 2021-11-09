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Происшествия9 ноября 2021 9:31

Боец СОБРа погиб при задержании преступников в Петербурге

Подозреваемый сбил сотрудника машиной и переехал его
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (35)Комментарии (35)(35)
Сотрудник СОБРа погиб во время полицейской операции на Пулковском шоссе.

Сотрудник СОБРа погиб во время полицейской операции на Пулковском шоссе.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Боец СОБРа (спецотряд быстрого реагирования) Росгвардии погиб в Петербурге при задержании предполагаемых преступников. Операция с участием полиции и силовой поддержки против телефонных мошенников происходила утром 9 ноября на Пулковском шоссе. Но один из подозреваемых сумел прыгнуть в машину и начал уезжать, когда на его пути встал сотрудник СОБРа.

- Инцидент произошел около 8 утра 9 ноября на Пулковском шоссе во время проведения полицейской операции по задержанию лиц причастных к мошенничествам. При попытке задержания, водитель автомобиля «Фиат Дукато» совершил наезд на сотрудника Росгвардии и скрылся. От полученных травм сотрудник скончался на месте, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После гибели бойца СОБРа в Петербурге был объявлен план «Перехват», все наряды полиции переведены в усиленный режим патрулирования. На месте трагедии работают представители МВД, Росгвардии и Следственного комитета.

Мошенники сбили бойца СОБРа на Fiat Ducato. Фото: ГУ СК по Петербургу

Мошенники сбили бойца СОБРа на Fiat Ducato. Фото: ГУ СК по Петербургу

ОБНОВЛЕНО:

Вскоре подозреваемый в наезде на бойца Росгвардии был задержан.

- Менее чем через час разыскиваемый автомобиль был блокирован полицейскими на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водитель доставлен в полицию. Устанавливается его личность, - сообщили «КП-Петербург» в Главке.

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