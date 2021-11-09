Полиция задержала мужчину, сбившего насмерть бойца СОБРа в Петербурге

Полиция задержала виновника гибели бойца СОБР в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция оперативно задержала мужчину, сбившего насмерть бойца СОБРа. Трагедия произошла около 8 часов утра во вторник, 9 ноября 2021 года, на Пулковском шоссе, когда проходила операция по задержанию лиц причастных к мошенничествам. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- При попытке задержания водитель автомобиля «Фиат Дукато» совершил наезд на сотрудника Росгвардии и скрылся. От полученных травм сотрудник скончался на месте, - рассказали в полиции.

Полиция мгновенно объявила план «Перехват». Менее, чем за час автомобиль с подозреваемым был заблокирован на АЗС в районе Мурино во Всеволожском районе.

Водителя машины доставили в полицию. На данный момент устанавливается личность подозреваемого.