Строительство станции метро «Туристская» может начаться в 2022 году

Строительство станции «Туристская» может начаться уже в 2022 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Проходческий щит «Надежда» транспортируют в Петербург не позднее 28 февраля 2022 года. Сообщение об этом появилась поздним вечером 8 ноября на портале государственных закупок. Сейчас оборудование ожидает отправки в Истринском районе Московской области. Ранее щит «Надежда» использовали для строительства двухпутных тоннелей в столице, куда он отправился в 2019 году после окончания работ на Фрунзенском радиусе.

- Сейчас мы ищем транспортную компанию, которая займется перевозкой. Щит разберут и доставят на нашу площадку на улице Маршала Говорова. После этого конструкцию вновь приведут в рабочее состояние и отвезут к месту будущей станции «Туристская», - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе «Метростроя Северной столицы». - Уже после этого оборудование начнет работу в тоннеле.

Как изменится метро.

Когда точно приступят к строительству нового участка зеленой ветки, в МССС не уточняют, так как это «зависит от многих факторов». Однако есть вероятность, что работы могут стартовать в следующем году. Появиться «Туристская» должна в 2026 году.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что МССС заключил контракты с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры, что позволило вернуться к активной фазе прокладки тоннелей на Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кудрово» - в 2029 году, «Проспект Маршала Жукова» - в 2040-м: Озвучены новые даты открытий станций метро в Санкт-Петербурге

Схему развития подземки в Северной столице до 2045 года представили Смольному (подробности)