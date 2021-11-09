«Раньше задерживал террористов»: Что известно о сотруднике СОБРа, погибшем в Петербурге во время облавы на телефонных мошенников

У офицера осталось трое детей Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге во время задержания подозреваемых в телефонном мошенничестве под колесами фургона погиб 48-летний сотрудник СОБРа Росгвардии Евгений Захаров. Полковник проводил и более сложные задержания. В его карьере за 17 лет работы в органах были даже контртеррористические операции, за которые он награжден медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка». Но именно задержание обычных аферистов обернулось для него гибелью. «КП» выяснила, как это произошло.

ЗАДЕРЖИВАЛИ ОБЫЧНЫХ МОШЕННИКОВ

Ранним утром полицейские проводили операцию по задержанию предполагаемых телефонных мошенников. Под наблюдением у них были трое россиян и одна, предположительно, гражданка Украины. Среди них затесался и водитель - 38-летний Алексей Покрепо. Мужчина родился в Волгограде, жил на улице Высоковольтной. Судя по соцсетям, женат, воспитывает дочку. В Петербурге у него не было прописки, однако жил, по предварительным данным, он в ЖК на Екатерининском проспекте. На нем было несколько машин, штрафы ГИБДД за нарушения, попадал в базу должников судебных приставов.

Сотрудник Росгвардии погиб при задержании подозреваемых в мошенничестве

Алексей Покрепо был за рулем фургона, когда сотрудники полиции и Росгвардии стали задерживать подозреваемых.

- Подозреваемые входили в группу телефонных мошенников, которые обманывали пенсионеров, - рассказал источник "КП-Петербург". - Схема была проста: звонили пожилым людям и под видом родственников сообщали, что попали в аварию. Поэтому нужны деньги, чтобы откупиться от уголовного дела и заплатить за лечение пострадавшего. Когда жертва соглашалась передать нужную сумму, ей подсылали курьера, которого заказывали через приложение одного из сервисов такси. Мошенники использовали айпи-телефонию с подменными номерами.

"ВОДИТЕЛЬ ЗНАЛ, ЧТО ПЕРЕД НИМ СОБР"

Операция силовиков проходила на Пулковском шоссе. Полицейские преградили путь микроавтобусу «Фиат Дукато», за рулем которого был Покрепо. Сейчас Алексей заявляет, что якобы принял силовиков за бандитов. Но как говорят сами бойцы, он знал, что перед ними сотрудники.

- Полицейские и бойцы Росгвардии успели ему представиться, - пояснил источник "КП". - Они были в служебной форме. Поэтому версия о бандитах - бред.

Как говорят коллеги погибшего офицера, Евгений Захаров пытался пресечь побег подозреваемых.

- Однако водитель, несмотря на стоящего перед ним человека, решил скрыться и умышленно сбил нашего коллегу, - поделились с "КП" в Росгвардии.

Подозреваемый в наезде на офицера задержан Фото: СОЦСЕТИ

От полученных травм полковник скончался на месте, а полицейские объявили план "Перехват" и вскоре лихача задержали.

- Менее чем через час автомобиль был блокирован полицейскими на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водитель автомобиля доставлен в полицию, - пояснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"РЕДКИЙ МУЖЧИНА БЫЛ, ТЕПЕРЬ ТАКИХ НЕ ДЕЛАЮТ"

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Родственники задержанного узнали о случившемся от "КП-Петербург". По иронии судьбы они сами приняли журналистов за телефонных мошенников.

- Он был обычным водителем фургона, - сообщил "КП-Петербург" друг семьи задержанного. - Про телефонные мошенничества мы ничего не знаем. Вы говорите, что аферисты звонили родственникам и сообщали об аварии. Так вот, вы сейчас звоните и говорите о ДТП, вы больше похожи на телефонным мошенников.

Машина, на которой сбили сотрудника СОБРа Фото: ГСУ СКР по СПБ

Предполагаемая жена Покрепо от комментариев отказалась.

У самого же погибшего остались супруга и трое детей. Жена мужчины - школьный педагог. Ее коллеги пояснили "КП", что женщина сейчас в разбитом состоянии и не может говорить о случившемся.

- Редкий мужчина был, сейчас таких не делают, - пояснила "КП" подруга семьи Захаровых Влада.

Тем временем прокуратура Санкт-Петербурга поставила на контроль ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь офицера.

Сотрудник СОБРа погиб во время операции Фото: Росгвардия

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