Остались жена и трое детей: в Росгвардии рассказали про погибшего при задержании преступников сотрудника СОБРа

Подполковник Евгений Захаров погиб при задержании преступников в Петербурге. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области рассказали о сотруднике СОБРа, который погиб утром 9 ноября во время задержания преступников на Пулковском шоссе.

- Командование Северо-Западного округа Росгвардии с прискорбием сообщает, что сегодня утром при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников, погиб сотрудник Росгвардии, старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит» подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров. В сложной ситуации он проявил мужество и до конца остался верен служебному долгу, - сообщили в Росгвардии «КП-Петербург».

По данным полиции, операция проводилась в отношении телефонных мошенников, выманивающих деньги у пенсионеров. Бойцы Росгвардии оказывали силовую поддержку коллегам из МВД. Однако один из подозреваемых сумел прыгнуть за руль микроавтобуса и сбил вставшего на пути Евгения Захарова.

- При попытке задержания водитель автомобиля «Фиат Дукато» совершил наезд на сотрудника Росгвардии и скрылся. От полученных травм сотрудник скончался на месте. Для задержания скрывшегося водителя был объявлен план операции «Перехват», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Вскоре машину блокировали на заправке в Мурино, водителя задержали и доставили в отделение. Тогда семья погибшего сотрудника СОБРа еще не знала о трагедии, ей сообщили позже. У Евгения Захарова остались жена и трое детей.

- Он был заботливым мужем и отцом, надежным товарищем, готовым в любой момент прийти на помощь. Командование и сослуживцы выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая социальная поддержка. В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи, - отметили в ведомстве.

Евгений Захаров родился в городе Ковдор Мурманской области в 1973 году, проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР «Гранит» с 2016 года, ветеран боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, награжден государственными наградами - медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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