Смольный: проездные билеты с QR-кодами в общественном транспорте Петербурга будут действовать три дня

Бумажный билет с QR-кодом будет нужно прикладывать к валидатору, как "Подорожник". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном официально подтвердили создание автоматизированной системы оплаты проезда в наземном общественном транспорте, которую введут в действие 2022 году. Она будет называться «Управление билетами на базе штрих-кодов». На деле это означает введение обычных бумажных билетов с QR-кодами для разовых поездок в автобусах, троллейбусах или трамваях.

- QR-код – это разовый проездной билет. По аналогии с жетоном в метро он позволяет пассажиру реализовать свое право на проезд в наземном общественном транспорте за наличный расчет. В следующем году разовый билет со штрих-кодом можно будет купить в кассах метрополитена, СПб ГКУ «Организатор перевозок» и некоторых сетях розничной торговли. Срок действия такого проездного документа – три дня с момента покупки, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

ВАЖНО: билет будет поддерживать новый пересадочный тариф с условным названием «60 минут за 55 рублей». От уже существующего тарифа «90 минут», он отличается тем, что его можно будет приобрести в виде бумажного носителя - билетика, а не записывать на отдельную карту «Подорожник». Он дешевле на 15 рублей, но не дает права одной поездки в метрополитене, как 90-минутный.

Другими словами, человек, у которого нет «Подорожника» и который не желает платить банковской картой или наличными, сможет приобрести билетик в кассе и в течение трех дней совершить поездку. С начала поездки в течение часа он может сделать одну пересадку на наземном транспорте бесплатно. С автобуса на трамвай, например. QR-код надо будет прикладывать к валидаторам, которые установлены в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.

Система вводится в работу в связи с транспортной реформой, когда с улиц Петербурга уберут практически все маршрутки, а их заменят социальным транспортом, где будут работать все льготы. Переход на новую модель транспортного обслуживания начнется уже в апреле и завершится летом 2022 года.

- При переходе на новую модель транспортного обслуживания кондукторы останутся лишь на самых напряженных городских направлениях, а также на маршрутах в центре Санкт Петербурга. Бумажный билет с QR-кодом будет действителен и на тех маршрутах, где кондукторы останутся, - уточняют в Смольном.

Отметим, что новый пересадочный тариф можно будет «загрузить» и на привычный петербуржцам «Подорожник».

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