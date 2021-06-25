Маршрутки в Петербурге будут убирать в три этапа

В Петербурге будут в три этапа проводить транспортную реформу 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга вновь изменили особенности проведения многострадальной транспортной реформы в 2022 году. Напомним, из города уберут более 200 коммерческих маршруток, но их заменит социальный транспорт со всеми льготами и удобствами. Реформу планировали на конкретную дату – 15 июля 2022 года, не считая неоднократных переносов ранее. Однако сейчас в Смольном хотят перейти на новую систему обслуживания пассажиров не спеша - в три этапа, в течение 2-х месяцев, начиная с апреля следующего года.

Как оказалось, на это решение повлияли перевозчики, в том числе иногородние, которые не раз «стучались» в комитет по транспорту и сетовали, что некоторым из них пока не по зубам купить, оснастить и ввести в строй сразу крупную партию автобусов, чтобы она вмиг начала работать по нескольким маршрутам.

- Сейчас для перевозчиков установили срок предоставления автобусов – 30 дней до начала выполнения работ по контракту. СПб ГКУ «Организатор перевозок» отзывает лоты из Единой информационной системы госзакупок и направляет новые для загрузки их в систему. В 10-ти лотах поменяется дата начала предоставления услуги по перевозке пассажиров, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе комитета по транспорту.

В Смольном понимают, что реформа подразумевает не только отмену маршруток и приход нового транспорта на замену, но и обустройство новых остановочных павильонов, площадок для разворота автобусов, заправочных станций. Для всей этой инфраструктуры нужно время и грамотно установленные сроки.

- Сначала, в апреле 2022 года, введут маршруты примерно на 800 единиц подвижного состава с сохранением трассы следования. Затем, в июне, появятся новые маршруты или маршруты с изменением трассы, для ввода которых уже полностью подготовят инфраструктуру, это около 700 автобусов. Третий этап начнется в июле. Введут новые маршруты или маршруты с изменением трассы, инфраструктура для которых будет готова к июлю 2022 года. На маршруты 3-го этапа выйдут почти 1300 автобусов, - уточнили «Комсомолке» в комитете по транспорту.

В итоге горожане смогут пользоваться комфортным транспортом не с июля 2022 года, а уже с апреля. Осталось дождаться, как это будет не на словах, а на деле.

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