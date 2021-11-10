Новая зона платной парковки в Санкт-Петербурге с 1 декабря 2021 года: адреса и карта

Адреса новой зоны платной парковки в Петербурге с 1 декабря 2021 года
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новая зона платной парковки в Санкт-Петербурге с 1 декабря 2021 года начнет действовать на 71 улице в центре города. Это делается для того, чтобы регулировать транспортные потоки, обеспечивать приоритет для общественного транспорта. Да и припарковаться в центре станет проще, хоть и не бесплатно. Публикуем точный список адресов новой зоны, а также карту.
НОВЫЕ АДРЕСА ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ
Карта зоны платной парковки / Фото: Смольный
Так, с 1 декабря 2021 года платная парковка начнет работать на следующих улицах:
1-я Советская улица - от Орловского переулка до Суворовского и Невского проспекта;
2-я Советская улица - от Лиговского проспекта до Мытнинской улицы и проспекта Бакунина;
3-я Советская улица - от Греческого проспекта до проспекта Бакунина;
4-я Советская - от Лиговского проспекта до Овсянниковского сада;
5-я Советская - от Лиговского проспекта до Мытнинской улицы;
6-я Советская - от Греческого проспекта до Мытнинской улицы;
7-я Советская - от Греческого проспекта до Мытнинской улицы;
8-я Советская - от Греческого проспекта до Новгородской улицы и Старорусской улицы;
9-я Советская - от Греческого проспекта до Мытнинской улицы;
10-я Советская - от улицы Моисеенко и Дегтярной улицы до Новгородской улицы;
площадь Александра Невского - на пересечении Невского проспекта, Чернорецкого переулка, Лаврского проезда, проспекта Обуховской Обороны и Синопской набережной;
улица Александра Невского - от Невского до Херсонской улицы;
проспект Бакунина - от Невского до Синопской набережной;
Басков переулок - от улицы Короленко до Фонтанной улицы (на участке от ул. Радищева до ул. Фонтанной);
ул. Бонч-Бруевича - от Смольного пр. и Ярославской ул. до Тульской ул.;
Виленский пер. - от ул. Восстания до Парадной ул. (на участке от ул. Радищева до Парадной ул.);
Водопроводный пер. - от Шпалерной ул. до наб. Робеспьера;
Гончарная ул. - от пл. Восстания до Полтавской ул.;
Госпитальная ул. - от Суворовского пр. до Греческого пр. и Парадной ул.;
Греческий пр. - от 2-й Советской ул. до Госпитальной ул.;
Дегтярная ул. - от Невского пр. до ул. Моисеенко и 10-й Советской ул.;
Дегтярный пер. - от ул. Моисеенко до Новгородской ул.;
Евгеньевская ул. - от пр. Бакунина до Старорусской ул.;
Захарьевская ул. - от Литейного пр. до Потемкинской ул.;
Заячий пер. - от Суворовского пр. до Дегтярного пер.;
Исполкомская ул. - от Невского пр. до пр. Бакунина;
Кавалергардская ул. - от Суворовского пр. до Таврического пер.;
Калужский пер. - от Тверской ул. до Мариинского проезда;
Кирилловская ул. - от Старорусской ул. до ул. Моисеенко;
Кирочная ул. - от Литейного пр. до Новгородской ул. (на участке от ул. Радищева до Новгородской ул.);
Конная ул. - от Полтавской ул. до Исполкомской ул.;
Костромская ул. - от Тульской ул. до здания Военного окружного клинического госпиталя;
Красноборский пер. - от 5-й Советской ул. до 7-й Советской ул.;
ул. Красного Текстильщика - от Тульской ул. до ул. Моисеенко;
ул. Пролетарской Диктатуры - от Ярославской ул. и Смольного пр. до Таврического пер.;
Мариинский проезд - от Кирочной ул. до дома № 12 по Кавалергардской ул.;
Мелитопольский пер. - от Фурштатской ул. до Кирочной ул.;
ул. Моисеенко - от Суворовского пр. и 9-й Советской ул. до Синопской наб.;
Мытнинская ул. - от 2-й Советской ул. и пр. Бакунина до ул. Моисеенко;
ул. Некрасова - от Лиговского пр. до Греческого пр.;
Новгородская ул. - от пр. Бакунина до Тульской ул.;
Одесская ул. - от Суворовского пр. до Тверской ул.;
Орловская ул. - от Таврического пер. в направлении Смольной наб.;
Орловский пер. - от 1-й Советской ул. до 2-й Советской ул.;
Очаковская ул. - от Кавалергардской ул. до Одесской ул.;
Парадная ул. - от Кирочной ул. до Госпитальной ул.;
Перекупной пер. - от Невского пр. до пр. Бакунина;
Полтавская ул. - от Конной ул. и пр. Бакунина до Полтавского проезда (на участке от Конной ул. до Невского пр.);
Потемкинская ул. - от наб. Робеспьера до Кирочной ул.;
Прудковский пер. - от Греческого пр. до Греческой пл.;
пл. Растрелли - на пересечении ул. Пролетарской Диктатуры, Шпалерной ул., пер. Кваренги и ул. Смольного;
ул. Оружейника Федорова - от наб. р. Фонтанки до ул. Чайковского и Гагаринской ул.;
Смольный пр. - от ул. Пролетарской Диктатуры и ул. Бонч-Бруевича до Смольной наб. и Синопской наб.;
ул. Смольного - от пл. Растрелли до Смольной наб.;
Соляной пер. - от ул. Чайковского до ул. Пестеля;
Ставропольская ул. - от Тверской ул. до Таврического пер.;
Старорусская ул. - от Мытнинской ул. до Новгородской ул.;
Суворовский пр. - от 1-й Советской ул. и Невского пр. до пл. Пролетарской Диктатуры (на участке от 9-й Советской ул. до Тульской ул.);
Сухопутный пер. - от Костромской ул. до Ярославской ул.;
Таврическая ул. - от Суворовского пр. до Таврического пер.;
Таврический пер. - от Таврической ул. до внутриквартального проезда западнее дома № 62, литера А, по Шпалерной ул., от Кавалергардской ул. до ул. Пролетарской Диктатуры;
Тверская ул. - от Таврической ул. до пл. Пролетарской Диктатуры;
Тульская ул. - от Суворовского пр. до Синопской наб.;
Фонтанная ул. - от ул. Некрасова до Виленского пер.;
Фуражный пер. - от 9-й Советской ул. до Госпитальной ул.;
Фурштатская ул. - от Литейного пр. до Потемкинской ул.;
Херсонская ул. - от пр. Бакунина до Синопской наб.;
Херсонский проезд - от Херсонской ул. до Синопской наб.;
ул. Чайковского - от наб. р. Фонтанки до Потемкинской ул.;
пр. Чернышевского - от наб. Робеспьера до Кирочной ул.;
Ярославская ул. - от здания Военного окружного клинического госпиталя до ул. Пролетарской Диктатуры и ул. Бонч-Бруевича.
КОНКРЕТНО
За парковку в платной зоне с 8:00 до 20:00 взимается плата 30 рублей в час для мотоциклов, 60 рублей в час для автомобилей и 120 рублей в час для грузовиков категории С. Также можно оформить абонемент на месяц или год. Кроме того, жители улиц, где размещены платные парковки, ветераны, блокадники и многодетные семьи могут оформить парковочное разрешение на год с большой льготой.
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