Новая зона платной парковки в Санкт-Петербурге с 1 декабря 2021 года: адреса и карта

Адреса новой зоны платной парковки в Петербурге с 1 декабря 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая зона платной парковки в Санкт-Петербурге с 1 декабря 2021 года начнет действовать на 71 улице в центре города. Это делается для того, чтобы регулировать транспортные потоки, обеспечивать приоритет для общественного транспорта. Да и припарковаться в центре станет проще, хоть и не бесплатно. Публикуем точный список адресов новой зоны, а также карту.

НОВЫЕ АДРЕСА ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ

Карта зоны платной парковки / Фото: Смольный

Так, с 1 декабря 2021 года платная парковка начнет работать на следующих улицах:

1-я Советская улица - от Орловского переулка до Суворовского и Невского проспекта;

2-я Советская улица - от Лиговского проспекта до Мытнинской улицы и проспекта Бакунина;

3-я Советская улица - от Греческого проспекта до проспекта Бакунина;

4-я Советская - от Лиговского проспекта до Овсянниковского сада;

5-я Советская - от Лиговского проспекта до Мытнинской улицы;

6-я Советская - от Греческого проспекта до Мытнинской улицы;

7-я Советская - от Греческого проспекта до Мытнинской улицы;

8-я Советская - от Греческого проспекта до Новгородской улицы и Старорусской улицы;

9-я Советская - от Греческого проспекта до Мытнинской улицы;

10-я Советская - от улицы Моисеенко и Дегтярной улицы до Новгородской улицы;

площадь Александра Невского - на пересечении Невского проспекта, Чернорецкого переулка, Лаврского проезда, проспекта Обуховской Обороны и Синопской набережной;

улица Александра Невского - от Невского до Херсонской улицы;

проспект Бакунина - от Невского до Синопской набережной;

Басков переулок - от улицы Короленко до Фонтанной улицы (на участке от ул. Радищева до ул. Фонтанной);

ул. Бонч-Бруевича - от Смольного пр. и Ярославской ул. до Тульской ул.;

Виленский пер. - от ул. Восстания до Парадной ул. (на участке от ул. Радищева до Парадной ул.);

Водопроводный пер. - от Шпалерной ул. до наб. Робеспьера;

Гончарная ул. - от пл. Восстания до Полтавской ул.;

Госпитальная ул. - от Суворовского пр. до Греческого пр. и Парадной ул.;

Греческий пр. - от 2-й Советской ул. до Госпитальной ул.;

Дегтярная ул. - от Невского пр. до ул. Моисеенко и 10-й Советской ул.;

Дегтярный пер. - от ул. Моисеенко до Новгородской ул.;

Евгеньевская ул. - от пр. Бакунина до Старорусской ул.;

Захарьевская ул. - от Литейного пр. до Потемкинской ул.;

Заячий пер. - от Суворовского пр. до Дегтярного пер.;

Исполкомская ул. - от Невского пр. до пр. Бакунина;

Кавалергардская ул. - от Суворовского пр. до Таврического пер.;

Калужский пер. - от Тверской ул. до Мариинского проезда;

Кирилловская ул. - от Старорусской ул. до ул. Моисеенко;

Кирочная ул. - от Литейного пр. до Новгородской ул. (на участке от ул. Радищева до Новгородской ул.);

Конная ул. - от Полтавской ул. до Исполкомской ул.;

Костромская ул. - от Тульской ул. до здания Военного окружного клинического госпиталя;

Красноборский пер. - от 5-й Советской ул. до 7-й Советской ул.;

ул. Красного Текстильщика - от Тульской ул. до ул. Моисеенко;

ул. Пролетарской Диктатуры - от Ярославской ул. и Смольного пр. до Таврического пер.;

Мариинский проезд - от Кирочной ул. до дома № 12 по Кавалергардской ул.;

Мелитопольский пер. - от Фурштатской ул. до Кирочной ул.;

ул. Моисеенко - от Суворовского пр. и 9-й Советской ул. до Синопской наб.;

Мытнинская ул. - от 2-й Советской ул. и пр. Бакунина до ул. Моисеенко;

ул. Некрасова - от Лиговского пр. до Греческого пр.;

Новгородская ул. - от пр. Бакунина до Тульской ул.;

Одесская ул. - от Суворовского пр. до Тверской ул.;

Орловская ул. - от Таврического пер. в направлении Смольной наб.;

Орловский пер. - от 1-й Советской ул. до 2-й Советской ул.;

Очаковская ул. - от Кавалергардской ул. до Одесской ул.;

Парадная ул. - от Кирочной ул. до Госпитальной ул.;

Перекупной пер. - от Невского пр. до пр. Бакунина;

Полтавская ул. - от Конной ул. и пр. Бакунина до Полтавского проезда (на участке от Конной ул. до Невского пр.);

Потемкинская ул. - от наб. Робеспьера до Кирочной ул.;

Прудковский пер. - от Греческого пр. до Греческой пл.;

пл. Растрелли - на пересечении ул. Пролетарской Диктатуры, Шпалерной ул., пер. Кваренги и ул. Смольного;

ул. Оружейника Федорова - от наб. р. Фонтанки до ул. Чайковского и Гагаринской ул.;

Смольный пр. - от ул. Пролетарской Диктатуры и ул. Бонч-Бруевича до Смольной наб. и Синопской наб.;

ул. Смольного - от пл. Растрелли до Смольной наб.;

Соляной пер. - от ул. Чайковского до ул. Пестеля;

Ставропольская ул. - от Тверской ул. до Таврического пер.;

Старорусская ул. - от Мытнинской ул. до Новгородской ул.;

Суворовский пр. - от 1-й Советской ул. и Невского пр. до пл. Пролетарской Диктатуры (на участке от 9-й Советской ул. до Тульской ул.);

Сухопутный пер. - от Костромской ул. до Ярославской ул.;

Таврическая ул. - от Суворовского пр. до Таврического пер.;

Таврический пер. - от Таврической ул. до внутриквартального проезда западнее дома № 62, литера А, по Шпалерной ул., от Кавалергардской ул. до ул. Пролетарской Диктатуры;

Тверская ул. - от Таврической ул. до пл. Пролетарской Диктатуры;

Тульская ул. - от Суворовского пр. до Синопской наб.;

Фонтанная ул. - от ул. Некрасова до Виленского пер.;

Фуражный пер. - от 9-й Советской ул. до Госпитальной ул.;

Фурштатская ул. - от Литейного пр. до Потемкинской ул.;

Херсонская ул. - от пр. Бакунина до Синопской наб.;

Херсонский проезд - от Херсонской ул. до Синопской наб.;

ул. Чайковского - от наб. р. Фонтанки до Потемкинской ул.;

пр. Чернышевского - от наб. Робеспьера до Кирочной ул.;

Ярославская ул. - от здания Военного окружного клинического госпиталя до ул. Пролетарской Диктатуры и ул. Бонч-Бруевича.

КОНКРЕТНО

За парковку в платной зоне с 8:00 до 20:00 взимается плата 30 рублей в час для мотоциклов, 60 рублей в час для автомобилей и 120 рублей в час для грузовиков категории С. Также можно оформить абонемент на месяц или год. Кроме того, жители улиц, где размещены платные парковки, ветераны, блокадники и многодетные семьи могут оформить парковочное разрешение на год с большой льготой.

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