Как оформить парковочное разрешение в центре Санкт-Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Центр Петербурга пытаются максимально разгрузить от машин, поэтому постепенно на улицах организуют зоны платной парковки. Автомобилисты, приезжающие с окраин, вынуждены платить по часовому тарифу, зато жители центра могут получить парковочное разрешение, которое значительно сэкономит расходы на стоянку. Рассказываем, как оформить парковочное разрешение в центре Санкт-Петербурга и кто может его получить.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПАРКОВОЧНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Оформить парковочное разрешение жителя могут граждане, имеющие одно из следующих прав на жилое помещение в многоквартирном доме в границах платной зоны:

- право собственности на жилое помещение;

- долю в праве собственности на жилое помещение;

- право пользования по договору социального найма жилого помещения;

- право пользования по договору найма служебного жилого помещения.

При наличии нескольких собственников жилого помещения для оформления парковочного разрешения жителя необходимо согласие всех собственников.

Важно, что на одну квартиру полагается не более двух разрешений. Если же это коммунальная квартира, то на один лицевой счет полагается одно парковочное разрешение.

Бесплатное парковочное разрешения жителя полагается:

- участнику Великой Отечественной войны;

- малолетнему узнику концлагерей;

- обладателю знака "Жителю блокадного Ленинграда".

Также бесплатно получить парковочное разрешение могут:

– многодетные семьи, зарегистрированные на территории Санкт Петербурга;

– владельцы электромобилей;

– проживающие в границах платной зоны участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда".

СКОЛЬКО СТОИТ ПАРКОВОЧНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Парковочное разрешение для жителя центра Санкт-Петербурга можно оформить на год, два или три года. Стоимость за год - 1800 рублей для автомобиля, 900 рублей для мотоцикла и 3600 рублей для большегруза.

Для тех, у кого есть льгота, парковочное разрешение оформляется бесплатно.

ГДЕ ОФОРМИТЬ ПАРКОВОЧНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Оформить парковочное разрешение можно в МФЦ, на портале Госуслуг или муниципальных услуг в Петербурге. Срок оформления не более 20 рабочих дней. Документы, а также заявление для подачи заявки можно посмотреть по ссылке.

Подробную информацию также можно получить в круглосуточном контактном центре по телефону 417-50-00.

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С 1 декабря 2021 года зона платной парковки начнет работать на 71 улице Центрального района Петербурга. До 1 декабря парковка там бесплатная. Оформить разрешение на парковку можно уже с 1 ноября 2021 года.

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