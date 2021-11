Рустам Гильфанов: cтволовые клетки, какие данные накопила наука и чего ждать в будущем

Рустам Гильфанов. Фото: личный архив.

Прошло ровно 40 лет с момента, как будущий нобелевский лауреат Мартин Эванс опубликовал статью, посвященную эмбриональным стволовым клеткам у мышей — и их медицинскому потенциалу [1]. Его исследование стало революционным для биомедицины, нарисовав перед человечеством удивительную перспективу: будущее, в котором любую поврежденную ткань можно будет заменить новой, выращенной в пробирке, из собственных клеток человека.

Что изменилось с 1981 года? Приблизились ли мы к счастливому будущему, где регенерация и искусственные органы стали реальностью? А может быть, направление исследований сменилось, и регенерация больше не в моде? Постараюсь наметить несколько ключевых трендов.

Еще раз о значении стволовых клеток

Существует два типа стволовых клеток: эмбриональные и тканевые.

Эмбриональные могут превращаться в любые другие клетки. Именно из них состоит зародыш в первые 3–5 дней жизни. А если их поддерживать в специальных условиях, то они будут делиться практически бесконечно и останутся при этом неизменными.

Тканевые клетки есть в небольшом количестве в органах взрослого человека. Они нужны, чтобы восстанавливать ткани после повреждений и умеют превращаться только в какой-то отдельный вид клеток. Постепенно ученые научились делать из тканевых клеток аналоги эмбриональных, из которых можно выращивать разные ткани. Их со времен Мартина Эванса называют плюрипотентными стволовыми клетками.

Обнаружение этих двух типов клеток привело к бурному развитию такого направления, как регенеративная медицина. Среди патологий, с которыми она потенциально может справиться, — инсульты и сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, болезни Паркинсона и Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз, остеоартрит, тяжелые ожоги и даже целый ряд онкозаболеваний. Правда, к сожалению, пока нельзя сказать, что регенеративная медицина смогла добиться всего этого к 2021 году.

Где реально пригодились стволовые клетки?

В 1998 году была открыта технология, благодаря которой эмбриональные стволовые клетки можно «отделять» от организма и выращивать в пробирке — буквально превращая их в любые необходимые ткани [2]. Это перевело репродуктивную медицину из категории теоретических дисциплин в категорию практических: работа со стволовыми клетками стала возможной в лабораторных условиях.

Стволовые клетки уже сейчас приносят пользу науке — не напрямую как метод терапии, а опосредованно, как способ изучить те или иные моменты. К примеру, наблюдая, как они созревают в клетки костей, нервов и других органов, врачи и ученые могут лучше понять, как развиваются наследственные болезни.

Кроме того, фармацевты испытывают на стволовых клетках новые лекарства. Чтобы начать испытания препарата на людях, нужно сначала убедиться в его безопасности. Для этого используют ткани, выращенные из стволовых клеток. Например, можно вырастить нервные клетки для тестирования нового лекарства от нервного заболевания. Такие тесты заранее выявляют опасные побочные эффекты или полезное воздействие — и в теории ускоряют РКИ, поскольку позволяют избежать трудоемких и долгосрочных юридических процедур. Правда, пока что эта методика все-таки дороже, чем классический — пусть и медленный — поиск добровольцев.

Почему стволовые клетки все еще не выстрелили?

Несмотря на выдающиеся успехи в исследованиях, сегодня врачи активно применяют, по сути, лишь один метод лечения стволовыми клетками — пересадка тканевых стволовых клеток костного мозга при онкологических заболеваниях крови.

Существует много препятствий, которые мешают совершить прорыв в регенеративной медицине. Например, непредсказуемость. Исследователи должны быть уверены, что стволовые клетки будут превращаться в нужную им ткань. Также врачам необходимо научится регулировать рост и размножение стволовых клеток, чтобы они не начали бесконтрольно делится, создавая раковые опухоли.

Кроме того, иммунитет может атаковать эмбриональные стволовые клетки, считая их чужеродными захватчиками, а инструментов коррекции иммунного ответа у современной медицины немного — собственно, последствия этого мы наблюдаем каждый день во время пандемии COVID-19, когда тысячи людей умирают именно из-за агрессивного и неуправляемого иммунного ответа, а не из-за прямого воздействия SARS-CoV-2.

Важно и то, что существующие технологии вызывают множество побочных действий. У пациентов, которые лечили рассеянный склероз стволовыми клетками, падал уровень тромбоцитов и лейкоцитов, возникали инфекции и токсическое повреждение печени[3].

Другая проблема — это пока еще очень дорогой метод. Например, в упомянутом примере лечения рассеянного склероза процедура стоила 40 000 фунтов стерлингов.

И наконец, есть одно препятствие, которое пока что не удается преодолеть — оно располагается на стыке технологических и этических вопросов. Еще в той самой революционной работе 1998 года, о которой я говорил выше, говорилось, что эмбрион, у которого исследователи «позаимствовали» стволовые клетки, был уничтожен. И если рассматривать этот момент с позиции гуманизма, то мы здесь проходим по тонкой грани между «убийство потенциально живого существа ради действительно живого» и «обыкновенные манипуляции с клетками».

К решению этой дилеммы в 2006 году подошел японский исследователь Синья Яманака, получивший так называемые индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC): фактически ему удалось создать аналоги эмбриональных клеток на основе соматических клеток взрослых людей. Уничтожать эмбрион при этом не нужно; профессору Яманака была заслуженно присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине; однако на смену одной проблеме пришла другая.

Ученые обнаружили, что iPSCобладают чрезвычайно высоким потенциалом к образованию опухолей — и риск превращения этих клеток в злокачественные слишком велик, чтобы реально начать применять их в терапии.

Таким образом, на сегодня единственным этически приемлемым методом использования эмбриональных стволовых клеток является использование клеток от эмбрионов мышей — технология опробована и достаточно неплохо развита, хотя все еще и довольно дорогостояща [4].

Каковы успехи лечения стволовыми клетками

Можно сказать, что до сих пор, спустя 40 лет после открытия Мартина Эванса и 23 года после того, как человек научился манипулировать стволовыми клетками в пробирке, репродуктивная медицина остается в зачаточном состоянии. Исследовательских программ очень много, но лишь единичные технологии запустили в «серийное производство». Впрочем, даже промежуточные результаты кажутся впечатляющими.

Например, в 2016 году команда ученых из Греции и Великобритании попробовала восстановить мышечную ткань после инфаркта[5]. Для этого они пересадили в сердца пациентов выращенные в лаборатории стволовые клетки сердечной мышцы. В результате постинфарктный рубец уменьшился на 40%. Раньше врачи считали такие повреждения неизлечимыми. Однако в этом исследовании приняли участие только 11 человек. Этого недостаточно, чтобы сделать однозначные выводы.

Постепенно ученые совершенствуют технологии. Вот пример. При пересадке тканей, полученных из стволовых клеток, иммунная система может атаковать трансплантат, так как посчитает его чем-то чужеродным. Поэтому медики работают над созданием клеток, которые не вызывают иммунного ответа. В 2020 году исследователи Каролинского института и глазной больницы Святого Эрика в Швеции обнаружили способ усовершенствовать производство клеток сетчатки из эмбриональных стволовых клеток для лечения слепоты у пожилых людей[6]. Они меняют эти клетки так, чтобы те могли скрываться от иммунной системы, которая уничтожает чужеродные объекты.

Еще одна перспективная технология — использование стволовых клеток, которые уже есть в организме. В одном эксперименте исследователи из Университета Иллинойса ввели в поврежденные мышцы крыс наночастицы с молекулами, которые стимулируют активность стволовых клеток[7]. В результате мышцы восстанавливались быстрее и животные могли ходить дальше, чем при использовании традиционного лечения.

Отдельные кейсы также доказываются свою успешность. В 2019 году японские медики впервые в мире ввели в печень шестидневного младенца гепатоциты, полученные из человеческих эмбриональных стволовых клеток: печень ребенка была лишена фермента, отвечающего за преобразование содержащих азот продуктов распада в мочевину. Редкое наследственное заболевание удалось таким образом купировать [8]. Ученые рассчитывают, что метод пересадки гепатоцитов, полученных из стволовых клеток, эффективность и безопасность которого доказало это первое испытание, может в дальнейшем широко применяться не только при врожденных заболеваниях, связанных с нарушением обмена мочевины, но и для помощи пациентам, которым необходимо дожидаться подходящего донора печени.

Годом ранее, в 2018-м, ученым удалось де-факто вырастить человеческое сердце из iPSC. Они создали в лаборатории сокращающуюся ткань миокарда, которая по всем своим характеристикам (экспрессии генов, структуре и другим особенностям) ничем не отличалась от ткани функционирующей сердечной мышцы взрослого человека[9]. Правда, пересадить подобное «искусственное сердце» нуждающемуся пациенту пока не представляется возможным — и их эксперимент оказался полезным прежде всего с точки зрения тестирования новых лекарств.

Сразу 13 пациентов с травмами спинного мозга получили в 2020 году экспериментальную терапию с применением стволовых клеток. Из-за травмы у них наблюдались такие неврологические симптомы, как утрата двигательной функции, потеря чувствительности тела, нарушение работы кишечника и мочевого пузыря. Всем пациентам внутривенно, в несколько приемов, ввели полученные из их собственного костного мозга мезенхимальные стволовые клетки (то есть мультипотентные клетки, способные превращаться в разные типы клеток организма, в том числе в нейроны). 12 из 13 участников продемонстрировали заметное улучшение своего состоянии в последующие полгода — и это очень, очень обнадеживающий показатель [10].

Эксперименты шведских исследователей на крысах показали еще более впечатляющие результаты: ученым удалось восстановить нейроны животных после инсульта, применив iPSC. Для этого были перепрограммированы клетки человеческой кожи — и такие синтезированные нейроны быстро встроились в систему нейронных связей. Спустя шесть месяцев после трансплантации все повреждения в мозге, вызванные инсультом, исчезли, а у крыс снова появились нормальные двигательные способности и чувствительность к прикосновениям[11]. Правда, оценить, насколько неизменными остались «личности» подопытных, не представляется возможным — и в случае с потенциальными «пересадками» такого рода у человека именно это может стать ключевым препятствием.

В общем, не проходит и недели, чтобы научные журналы не пополнились какой-либо свежей статьей, посвященной успехам стволовых клеток. Однако нельзя сказать, что все эти эксперименты стремительно приближают нас к победе хотя бы над одним серьезным заболеванием или хотя бы доказывают, что регенеративная медицина выходит на новый уровень. В чем же дело?

Какие вызовы стоят перед регенеративной медициной?

1. В 2020 году рынок стволовых клеток оценивался в 14,7 млрд долларов, а его потенциал к 2026-му — в 26,4 млрд долларов. Иначе говоря, он может удвоиться в ближайшие пять лет. Это звучит очень оптимистично, и инвесторы дружно запасаются акциями компаний, занимающихся исследованиями стволовых клеток, тем самым дальше разгоняя их стоимость — и еще больше раздувая рынок.

Понимаете, что я имею в виду? Вера в стволовые клетки и их способность решить чуть ли не все медицинские проблемы человечества привела к тому, что сам этот рынок превратился в подобие пузыря. Пузырь может лопнуть в любой момент — и те баснословные вливания, которые уже сделаны в отрасль, могут оказаться бесполезными. А самое страшное — они остановят уже начатые исследования, среди которых вполне может быть То Самое, способное подарить реально эффективную и масштабированную технологию лечения — рака или сердечно-сосудистых заболеваний.

Игрокам этого рынка, инвесторам, а также самим исследователям, стоит снизить ожидания от стволовых клеток — чтобы пузырь не раздувался дальше за счет одних лишь надежд. Пусть рост стоимости акций и капиталовложений идет параллельно реальным открытиям и успехам исследователей — от этого они сами в итоге выиграют больше, чем от бума и всеобщего внимания. Например, как было с революционной технологией CRISPR-Cas: с точки зрения большого бизнеса, она появилась из ниоткуда, а теперь реально меняет мир. Возможно, такой путь лучше для всех.

2. Индустрии стволовых клеток (инвесторам, исследователям) нужно использовать пандемию COVID-19. В ряде научных работ ученые уже пытаются найти способ победить COVID-19 с помощью технологий iPSC, но даже если это не получится (в конце концов, от многих других вирусов у нас по-прежнему нет эффективных лекарств, и вполне вероятно, что от SARS-CoV-2 их тоже не появится), необходимо «ловить момент».

Я могу прозвучать немного циничным или расчетливым, однако реальность такова, что внимание правительств, общественности и бизнеса к здравоохранению не всегда будет таким огромным, какое оно сейчас, в годы пандемии. Это лучший момент, чтобы привлечь в отрасль и деньги, и кадры, и технологии — к середине 2020-х годов, если COVID-19 будет взят под контроль, все это может благополучно «перетечь» в другие отрасли.

3. Необходимо взять на вооружение информационные технологии. Одних мышиных моделей, тем более при наличии мощных этических барьеров для испытаний на людях, недостаточно, чтобы достаточно быстро оценить различные механизмы функционирования стволовых клеток. Те успехи и достижения, которые я перечислил выше, а также тысячи других не отраженных в этой статье, — увы, все равно капля в море по сравнению с тем, что нужно для превращения регенеративной медицины в реально действующую отрасль.

Современные компьютерные модели insilicoдают по-настоящему уникальные возможности для исследований — технически, нам уже доступны достаточно достоверные «виртуальные пациенты» для испытания даже столь сложных вещей, как «перепрограммированные» клетки. «Виртуальные клинические испытания» снимают этические вопросы и позволяют быстро аккумулировать данные — доступные тем, кто проводит аналогичные исследования по всему миру. Конечно, отказываться от классических методов исследований не нужно, но повсеместное внедрение insilicoможет ускорить изучение стволовых клеток в разы.

4. Еще не родилась овечка Долли, как человечество обсуждало, насколько допустимо клонирование живых существ — и тем более самих людей. Сегодня во многих законодательствах такой запрет прописан, но вот регуляторика стволовых клеток остается в зачаточном состоянии — и из эмбриональной стадии, увы, не перепрограммируется ни во что новое.

Специалистам из разных отраслей — здравоохранения, юриспруденции, информатики, фармацевтики, фундаментальной науки, в том числе гуманитарной (например, исследователям морали, этики и цифровой эпохи в философском смысле) — нужно объединить усилия для того, чтобы создать адекватные правила игры. Какие стволовые клетки можно использовать и когда? Какие «перепрограммирования» допустимы, а какие — нет? Где граница допустимого в ходе клинических исследований и лечения с помощью стволовых клеток? Множество вопросов нуждаются в ответах — и закреплении этих ответов в форме кодексов и принципов.

Чтобы стволовые клетки и регенеративная медицина действительно стали nextbigthing и не воспринимались как модное поветрие и «пузырь», нам придется со всем этим разобраться. Вместе.

Об авторе

Рустам Гильфанов - IT-предприниматель, венчурный партнер фонда LongeVC.

