В Смольном прокомментировали подорожание платной парковки до 100 рублей в час

Платная парковка может подорожать почти вдвое. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Расширение зоны платной парковки в центре Петербурга на 71 улицу может совпасть с серьезным, почти двукратным подорожанием ее стоимости для простых автомобилистов. Сейчас в Комитете по тарифам рассматривают запрос от коллег, в котором говорится о норме в 100 рублей в час против нынешних 60 для легкового автомобиля.

- Заявка от транспортного блока действительно поступила, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе городского комитета по тарифам. - Но на данный момент никакого решения в части повышения тарифов не принято - это будет решаться не ранее конца ноября на одном из очередных заседаний правительства. - Один из вариантов действительно предусматривает повышение тарифа до 100 рублей в час.

Напомним, что на данный момент в центре Петербурга час стоянки мотоцикла стоит 30 рублей, легковушки категории В - 60 рублей, грузовика - 120 рублей. Эти тарифы не менялись два года и в Смольном уже некоторое время активно рассматривают вопрос повышения цен на парковку.

Напомним, что местные жители, а также льготники и владельцы электромобилей могут оформить годовой абонемент за 1800 рублей. 10% парковочных мест предназначены для бесплатной стоянки транспортных средств, перевозящих инвалидов.

- Только 15% парковочных сессий оплачиваются, оставшиеся автовладельцы пользуются стоянкой до 15 минут, либо имеют парковочные разрешения - почти 80% из которых выданы многодетным семьям, - отмечают в пресс-службе Городского центра управления парковками.

КОМПЕТЕНТНО

Михаил БУРЦЕВ, эксперт в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры:

- С одной стороны это не критическая сумма, но любое подорожание тарифа вызовет недовольство среди населения. Поэтому вырастет число тех, кто будет искать способы припарковаться бесплатно. Хватит ли у города ресурсов отслеживать все нарушителей - пока непонятно. Стоит заметить, что Петербург уже находится в верхнем пределе цен по стране. Так в Казани час парковки стоит 30-40 рублей. Можно сказать, что мы приближаемся к Москве. Но не по качеству услуг, а только по цене. А ведь зарплаты у нас не столичные.

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