Будут ли штрафовать непривитых и что лучше - «Спутник V» или «ЭпиВакКорона»: Главное об обязательной вакцинации пожилых в Петербурге

В Петербурге объявили обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге Роспотребнадзор объявил обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет. «Комсомолка» разобралась в новой системе и теперь готова рассказать о ней во всех подробностях: кого касается распоряжение, чем лучше прививаться, если вам «немного за…», и на какие сигналы от организма нужно обратить особое внимание перед вакцинацией.

КОГО КАСАЕТСЯ?

Как пояснили «КП-Петербург» в городском управлении Роспотребнадзора, обязательная вакцинация касается всех.

- Данное постановление в части вакцинации людей в возрасте «60+» распространяется на всех граждан, независимо от трудоустройства. - уточнили в ведомстве.

То есть, работает человек или уже успел выйти на пенсию – от необходимости следовать новому постановлению Роспотребнадзора его это не избавляет.

ЧТО ГРОЗИТ ТЕМ, КТО НЕ ПРИВИЛСЯ?

А вот тут непонятно. В городском управлении Роспотребнадзора «Комсомолке» сообщили, что официальная позиция ведомства по этому вопросу на данный момент – не давать никаких комментариев, и пообещали, что как только что-нибудь прояснится, горожан и СМИ об этом сразу же уведомят. Молчат и источники в Смольном.

Записаться на прививку можно через портал "Здоровье петербуржца" или напрямую по телефонам поликлиник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если человек официально работает, то работодатель вправе его отстранить, - пояснил собеседник «КП», знакомый с ситуацией. – Меры воздействия на неработающих граждан и пенсионеров пока что обсуждаются.

Если изучить опыт соседних городов и регионов (и прежде всего Москвы ), то получается, что единственная более-менее рабочая и адекватная мера - отключение льготных проездных. В комитете по транспорту, вместе с тем, «Комсомолке» сообщили, что техническая база для блокировки льготных проездных существует. Однако задействовать ее пока не планируется.

- До сих пор никто не занимался координацией системы оплаты проезда (СЭКОП) и информационной системы медицинского информационно-аналитического центра, который видит все данные по вакцинации. Если такая задача будет поставлена — системы скоординируют, - разъяснили в пресс-службе ведомства.

ЧЕМ ПРИВИВАТЬСЯ?

На данный момент использовать для вакцинации людей старше 60 лет можно три вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорону». «КовиВак» официального одобрения пока что не получил. «Спутник Лайт» мы из этого списка исключаем – его применение, как вы помните, недавно ограничили переболевшими и успевшими пройти первый этап вакцинации – поэтому остаются только «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

- Если рассуждать чисто формально, то «ЭпиВакКорона», в отличие от «Спутника V», не содержит живого аденовируса – фрагмент генома SARS-CoV-2 там «заключен» в специальные молекулы-пептиды, - объясняет научный руководитель НИИ вакцин и сывороток Виталий Зверев. – Поэтому «ЭпиВакКорона» дает меньшую нагрузку на организм и легче переносится. С другой стороны – пока еще нет достаточных данных о том, какая вакцина наиболее эффективна для пожилых людей. А в текущей ситуации, когда у нас практически ежедневно отмечается рост заболеваемости и смертности, ждать и выбирать и вовсе нет смысла – надо вакцинироваться тем, что есть в наличии.

Медики советуют: лучше не выбирать и прививаться той вакциной, которая есть в наличии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОМУ ПРИВИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ, А КОМУ – ОБЯЗАТЕЛЬНО?

Список противопоказаний к вакцинации для людей пожилого и старческого возраста точно такой же, как и для всех остальных. На постоянный медотвод могут рассчитывать только те, у кого в прошлом была выраженная аллергическая реакция на прививки или вакцины - вплоть до анафилактического шока. Всем остальным, говорят медики, вакцинироваться можно и нужно.

- Сейчас накоплен достаточный опыт использования разных вакцин против коронавируса, чтобы можно было с уверенностью утверждать: вакцинироваться не просто нужно, а, можно сказать, необходимо, - заключает геронтолог, член-корреспондент РАН, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон. – Это вопрос выживания и безопасности – в том числе, если хотите, безопасности государственной.

Людей «за шестьдесят», по словам Владимира Хавинсона, это касается в первую очередь.

- Как правило, человек в таком возрасте уже имеет сразу несколько хронических заболеваний, влияющих на различные органы и системы – сердечнососудистую, нервную, эндокринную и так далее, - констатирует медик. – А хронические заболевания, как мы все уже давно знаем, способны утяжелять течение COVID-19 – вплоть до реанимации и летального исхода. Поэтому пожилым людям прививаться надо в первую очередь – но при соблюдении некоторых правил.

Самое главное, констатирует Владимир Хавинсон – вакцинация у тех, «кому за…», должна проходить под строгим контролем врача. И не просто врача, а лечащего, который человека лучше всех знает и знает слабые и сильные стороны его организма. Поэтому перед тем, как отправляться в прививочный пункт, нужно в обязательном порядке пройти осмотр и посоветоваться со специалистом.

- Что касается побочных явлений, то тут, опять же, практика показывает, что у пожилых людей они развиваются – если развиваются – точно такие же, как и у всех остальных, - отмечает Владимир Хавинсон. – Может незначительно подняться температура, развиться недлинный и нетяжелый гриппоподобный синдром, образоваться покраснение или припухлость в месте укола. Теоретически, «возрастной» организм может среагировать на введение вакцины чуть острее, чем организм молодого человека – но для этого как раз и необходима предварительная консультация с врачом.

Главное правило - не принимать никаких решений без консультации с врачом. Фото: Олег ЗОЛОТО

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ С QR-КОДОМ

Сертификаты нового образца – на бумажном бланке и сразу с QR-кодом, специально для тех, у кого нет учетной записи на «Госуслугах» или постоянного выхода в интернет – в Санкт-Петербурге уже выдают. Чтобы его получить, нужно сказать об этом врачу непосредственно в прививочном пункте.