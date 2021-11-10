Беглов подписал постановление об обязательной вакцинации петербуржцев старше 60 лет

Губернатор Петербурга подписал постановление о вакцинации пожилых людей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга подписал обновленный вариант постановления «О проведении в Санкт Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниями», в котором прописано требование о вакцинации 80% людей старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями, студентов на практике и сотрудников ряда организаций и предприятий. Ранее с таким требованием выступил Роспотребнадзор.

- Согласно этим дополнениям обязательной вакцинации до 15 ноября первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а к 15 декабря - вторым компонентом подлежат работники промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий. Также вакцинацию необходимо пройти горожанам в возрасте 60 лет и старше и людям с хроническими заболеваниями. Обязательная вакцинация не распространяется на имеющих противопоказания, установленные медиками, - сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно закону «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», контролировать исполнение требования должен работодатель. Тех сотрудников, которые прививаться не желают, по статье 76 Трудового кодекса могут отстранить от работы без сохранения зарплаты «до окончания периода санитарно-эпидемиологического неблагополучия». То есть до конца пандемии. А когда она кончится, не знает пока никто. Медики считают, что «надолго».

Кто будет проверять вакцинацию у пенсионеров или хронических больных и как на них воздействовать при отказе от прививки, пока непонятно. В Смольном на этот счет еще идут консультации.

Сейчас в Петербурге среди людей старше 60 лет привито 588 тысяч человек – это 43% от необходимого по постановлению. При этом губернатор отмечает, что в городе созданы все условия для вакцинации.

- Все 177 стационарных пунктов и 49 мобильных ни на день не прерывают свою работу. Только за нерабочую неделю первый компонент или «Спутник Лайт» получили свыше 95 тысяч человек, - заявил Александр Беглов.

В среднем за сутки в городе прививают 20 тысяч человек.

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