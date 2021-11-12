Осветило полгорода: Упавший «метеорит» под Петербургом попал на видео

Яркий метеор осветил небо над Петербургом. Фото: "Лахта Центр"

Яркая вспышка озарила вечернее небо над Петербургом вечером 11 ноября. Видеорегистраторы машин и камеры слежения сняли светящийся объект, который, казалось, падал прямо на город. Люди тут же вспомнили про челябинский метеорит, но никаких разрушений в Северной столице, по счастью, не приключилось. А красочное шоу «космического масштаб» удалось заснять с самой высокой точки Петербурга – 460-метровой башни «Лахта Центра».

- Петербург обсуждает неопознанные объекты, которые падали с неба вчера. Мы в «‎Лахта Центре» не специалисты по таким вопросам, зато у нас есть возможность постоянной съемки с самой высокой точки города. И да, мы их видели. Отправим видео экспертам и делимся с вами, - сообщает пресс-служба комплекса.

Удивленные горожане уже второй день гадают, что это было. А астрономы считают - болид, он же метеор.

- Это был болид (яркий метеор – Прим.Ред.). Такие яркие болиды, да еще и с грохотом, не особенно часто у нас падают. Несколько лет назад у соседей в Финляндии тоже было такое шоу, - сообщил «КП-Петербург» старший научный сотрудник лаборатории астрометрии и звездной астрономии при Пулковской обсерватории Максим Ховричев.

Первоначально, судя по кадрам видео, предполагалось, что болид мог упасть в районе Ладожского озера, но сейчас появилась информация, что метеор приземлился где-то в Карелии, возможно у Медвежьегорска. Сам упавший объект, если он все же долетел до земли, а не сгорел в атмосфере, пока не найден.

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