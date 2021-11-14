«Неделю сидел один с ребенком»: Отец-тиран показал, как задушил трехлетнюю дочку и зарезал жену из-за ревности под Оренбургом

Мужчина показал, как убивал жену Фото: СУ СКР по Оренбургской области

В Оренбургской области продолжают разбираться в жестоком убийстве трехлетней девочки и ее 20-летней матери Анастасии в селе Кваркино. За жестокую расправу над семьей задержан 25-летний отец девочки Александр. По версии следствия, он жестоко зарезал жену, задушил ребенка, а затем скрылся с места происшествия. Вскоре его удалось задержать. На допросах он признался, что якобы уличил свою супругу в измене.

"НЕДЕЛЮ БЫЛ ОДИН С РЕБЕНКОМ"

"КП" ранее рассказывала, что, по словам друзей семьи, Александр очень любил свою дочь и жену, старался ни в чем им не отказывать. Однако позже идиллия рухнула. Мужчина стал ревновать свою супругу. И в семье начались ссоры. Тем не менее, друзья не верят в то, что Анастасия могла изменить супругу.

Женщина хотела уйти от мужа Фото: СОЦСЕТИ

- Она бы так с ним никогда не поступила, - пояснили "КП-Петербург" друзья семьи Александра. - Она всегда была ему верна.

После убийства на странице Александра развернулся диалог между теми, кто знал пару. Пользователи соцсетей сообщают, что Анастасии неделю не было дома перед убийством.

- Она неделю была у мамы, - рассказывает в соцсетях Анна, представившаяся подругой убитой Анастасии. - Он неделю сидел с ребенком, потому что он такой же отец, как и она мать. В тот день, когда ее убили, она ехала забирать свои вещи. И она сама даже не могла подумать, что так будет. А по поводу того, что он ее бил. Ей уже давно говорили уехать от него, забирали ее оттуда. Вот она и решила уйти. Только не успела.

Мужчина дает подробные показания Фото: СУ СКР по Оренбургской области

"УБИВАЛ СО СПИНЫ"

Следователи уже провели в квартире, где произошло убийство, проверку показаний на месте. Александр детально показал, как убивал жену и душил ребенка. Судя по опубликованным кадрам, Александр напал на жену со спины.

В самом СКР уже выяснили мотив убийства.

На жену он напал со спины Фото: СУ СКР по Оренбургской области

- По версии следствия, мужчина убил жену из ревности, - пояснили "КП" в СУ СКР по Оренбургской области. - Свою дочь он убил из-за сложившейся ситуации с распадом семьи. Более подробные детали мотива выясняются.

Сейчас Александру уже предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, в том числе ребенка. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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