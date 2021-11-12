Оперный «Оскар» вручили в Санкт-Петербурге

В 2021 году на соискание Национальной оперной премии поступило рекордное количество заявок – 98.

В Санкт-Петербурге на сцене Михайловского театра 11 ноября состоялась торжественная церемония вручения VI Национальной оперной премии «Онегин». Уже в шестой раз в Петербурге собрались артисты, режиссеры, дирижеры, директора оперных театров со всей России – от Астрахани до Якутии. 16 статуэток «Онегина» увезли из Санкт-Петербурга лауреаты. Один «Онегин» остался в Михайловском театре. В этом году премия окончательно утвердилась в статусе «Оперного Оскара».

В 2021 году на соискание Национальной оперной премии поступило рекордное количество заявок – 98. В шорт-лист вошли 24 певца и 9 постановок от государственных театров и частных театральных компаний. Торжественную церемонию открыла новый президент Премии – народная артистка РФ и лауреат Госпремии в области культуры Хибла Герзмава. Свои видеообращения прислали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры Ольга Любимова, мировые звезды оперы Анна Нетребко и Элина Гаранча. На сцену Михайловского театра вышли Хибла Герзмава, Роман Бурденко, Вероника Джиоева, Кристиан Бенедикт, Олеся Петрова и другие знаменитые исполнители и спели с оркестром Михайловского театра под управлением Алевтины Иоффе. Ведущими вечера стали Сати Спивакова и Владимир Машков.

В своем приветственном слове председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила важность того, что премия не замыкается на театрах двух столиц, а охватывает все оперное сообщество страны.

«Сегодня это одна из наиболее престижных наград в мире оперного искусства. Ее номинантами и лауреатами становятся как уже признанные мастера, так и начинающие артисты, будущие звезды сцены.» - сказала спикер Совфеда. –«Хотела бы отдельно поблагодарить организаторов. Вам удалось собрать такое большое число участников. Причем премия не замыкается на известных столичных театрах, что важно. Среди номинантов - представители оперного искусства из самых разных регионов нашего необъятного отечества».

«Я хочу выразить благодарность первому президенту Национальной оперной премии «Онегин» легенде российской и мировой оперы Сергею Лейферкусу за его невероятный вклад в становление и развитие премии. И поздравить нового президента - народную артистку РФ Хиблу Герзмава, чей профессионализм, талант и энергия помогут реализации проекта на самом высоком уровне» - сказала министр культуры России Ольга Любимова, - «И, конечно, я хочу поддержать номинантов. Надеюсь, что историческая сцена Михайловского театра станет для них местом исполнения мечты!»

«Для меня премия «Онегин» – очень высокая планка, - отметила Хибла Герзмава, - Я считаю, что это очень хороший трамплин для молодых певцов, для прекрасных наших оперных театров, которые в такое непростое время делают важные вещи и служат опере».

Лауреатами премии «Онегин» в 2020 году стали:

- в номинации «Дебют. Женщины» - Валентина Феденёва,солистка Михайловского театра, за партию Натальи в опере П.И.Чайковского «Опричник».

- в номинации «Дебют. Мужчины» – Иван Гынгазов, музыкальный театр «Геликон-опера» (Москва), за партию Марио Каварадосси в опере Дж. Пуччини «Тоска».

- в номинации «Мастер сцены» - заслуженный артист Республики Башкортостан Владимир Копытов,солист Башкирского государственного театра оперы и балета за партию СанчоПанса в опере Ж.Массне «Дон Кихот».

- в номинации «Примадонна» статуэтки получили сразу две певицы: Вероника Джиоева, заслуженная артистка России, народная артистка республик Северная и Южная Осетия, солистка Новосибирского государственного театра оперы и балета НОВАТ (партия – Тоска, «Тоска» Дж. Пуччини) и Татьяна Ларина, Самарский академический театр оперы и балета (партия – Амелия, «Бал-маскарад» Дж. Верди).

- в номинации «Гость», присуждаемой за участие в спектакле другого театра - Владислав Сулимский ,партия Ренато в опере «Бал-маскарад» Дж.Верди, Самарский академический театр оперы и балета.

- в номинации «Роль второго плана» - Евгения Афанасьева, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, за роль Анхен в опере «Вольный стрелок» К.-М. Вебера.

- в номинации «Состав» (за выбор и взаимодействие исполнителей)лучшим спектаклем жюри признало оперу «Бал-маскарад» Дж. Верди в постановке Самарского академического театра оперы и балета

- в номинации «Событие» были вручены две награды: «Событие. Традиции» получил проект арт-резиденции «Арктика открытый театр» «Сказка братьев Гримм» по мотивам оперы К. Орфа «Луна», Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) – самый северный оперный театр в мире. «Событие. Современность» - театр «Урал.Опера.Балет» за постановку современной оперы финского композитора КайиСаариахо«Любовь издалека».

В 2021 году впервые вручался специальный приз «Фаворит» - по итогам голосования зрителей на официальном сайте Национальной оперной премии. Его удостоились солистка московского театра «Новая опера» им. Колобова и Венгерского королевского театра в Будапеште Полина Шамаева и спектакль «Орфей и Эвридика» (К.-В. Глюк) от частной театральной компании «Трикстер» (Пермь).

Во второй части церемонии вручались внеконкурсные номинации. Статуэтку «Онегин» в знак признания и уважения от всего оперного сообщества России в номинации «Легенда» вручили легендарному басу Большого театра Владимиру Маторину,«От России с любовью» получит латвийская певица Элина Гаранча, в номинации «Концертмейстер/Коуч» наградили концертмейстера Астраханского театра Марину Маленьких.«Душой оперы» признана костюмер Большого театра Нина Скачкова, которая уже 33 года одевает и провожает на сцену артистов, и по выражению Вероники Джиоевой, «видела всех примадонн в таком виде, в каком остальные только мечтают». «Музыкальным руководителем» года стал главный дирижер Екатеринбургского государственного театра «Урал.Опера.Балет» Константин Чудовский. «Онегин» в почетной номинации «Звезда» отправился к Анне Нетребко, которая в этом году отметила юбилей. В номинации «Театр» наградили самый большой в России театр оперы и балета НОВАТ. Только на днях его бывший руководитель Владимир Кехман, назначенный во МХАТ им. Горького, представил коллективу нового худрука Дмитрия Юровского.

«У нашей культуры очень большие перспективы, - заверил со сцены Владимир Кехман, - Я разговаривал с министром культуры РФ, которая только что обсуждала с президентом реализацию Пушкинской карты. Президент очень доволен тем, как идет реализация этого проекта. Так вот Новосибирский театр стал номером один по продажам билетов по Пушкинской карте, мы продали уже более 20 тысяч билетов. В следующем году благодаря поддержке правительства молодые люди от 14 до 22 лет смогут уже не три тысячи потратить на билеты, а больше. И я надеюсь, что в следующем году, несмотря на пандемийные ограничения, это позволит театрам получать довольно серьезные деньги. Главное, чтобы мы смогли удовлетворить их контентом, чтобы эти молодые люди пришли в театр».

Стоит отметить, что пандемия и связанные с ней ограничения и локдауны не только не «отпугнули» театры от создания новых премьер, но как будто стали стимулами для творческой активности. Еще никогда на премию «Онегин» не представляли такое количество разноплановых постановок.

Президент Национальной оперной премии «Онегин» Хибла Герзмавав своем напутствии новым лауреатам сказала, что вне зависимости от того, кто победил, проигравших здесь нет. Здесь все победители. А главный, кто выигрывает – это сама опера.

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