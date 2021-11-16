Расстрелявший школьников в Казани Ильназ Галявиев признан вменяемым

Галявиев признан вменяемым Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

В деле студента колледжа Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе № 175 и убившего 9 человек, произошел переворот. Ранее Институт имени Сербского в Москве, проводивший психиатрическую экспертизу обвиняемого, признал парня невменяемым. Такие выводы не устроили родителей убитых детей и они потребовали проведения повторной экспертизы. В итоге Ильназа Галявиева отправили в Санкт-Петербург, где местные психиатры, вновь обследовали стрелявшего. И выводы врачей из Северной столицы опровергли невменяемость обвиняемого. Об этом "КП-Петербург" сообщил адвокат Галявиева.

- Да, есть такая информация, - признался "КП-Петербург" адвокат Алексей Василеьв. - Первое заключение было - невменяемый. Как это произошло - неизвестно. В следственный комитет обратитесь, они заблокировали общение защиты с клиентом совершенно. И ни один из документов нам не предъявлен до сих пор. Непонятно, Институт Сербского, самый главный институт страны, дает заключение одно. Оно не устраивает сторону обвинение, по надуманным основаниям проводится дополнительная экспертиза и делаются выводы, которые устраивают следствие. Это наводит на мысль по поводу достоверности таких выводов и перспектив расследования вообще.

Ильназа Галявиева все-таки будут судить Фото: СОЦСЕТИ

- Вы будете обжаловать эту экспертизу?

- После ознакомления с ее результатами можно будет ставить вопрос. Там сложная процедура, я не могу просто взять и написать жалобу куда-то.

- Сам Галявиев на что-то жалуется?

- Я давно с ним общался. На тот момент он был нормальный, жалоб не было. Но следствие игнорирует требования защиты о встрече и общении.

- Он признает вину?

- Не скажу вам. Это позиция защиты. Обстоятельства дела не обсуждаем.

Теперь Ильназа Галявиева все-таки будут судить. Ранее ему грозило только лечение в психбольнице.

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