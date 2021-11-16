В Петербурге состоялся бал на колесах

Санкт-Петербургский Дворец музыкальной терапии и лечебного искусства инвалидов- детей и инвалидов-матерей «Аревик» существует уже 25 лет.

12 ноября в рамках Международного культурного форума в Северной столице прошел традиционный, уже седьмой по счету Международный Санкт-Петербургский «Бал на колесах».

В прошлом году «Бал на колесах» удостоился Гран-При и одержал победу в номинации «Некоммерческое событие года» на главной национальной премии индустрии специальных событий «Событие года». Поэтому наш город по праву может гордиться единственным на сегодняшний день Дворцом для детей-инвалидов «Аревик», визитной карточкой которого является бал.

Санкт-Петербургский Дворец музыкальной терапии и лечебного искусства инвалидов- детей и инвалидов-матерей «Аревик» существует уже 25 лет. Здесь дети с самой тяжелой степенью инвалидности, и даже паллиативные дети занимаются музыкой «без касания», обучаются играм на музыкальных инструментах, незрячие дети занимаются балетом. А Дворец «Аревик» - это театр, музыка, вокал. Живопись, скульптура, искусство. Это бал, бал, бал, где дети с «особыми потребностями» и артисты музкомедии, театра Глеба Бондарчука под руководством актрисы и режиссера театра Александры Каспаровой впервые покажут мюзикл. Здесь бальный церемониал, музыка, живопись сплетаются воедино и становятся своеобразным отражением чувств и эмоций детей с «особыми потребностями» и их друзей – студентов Института кино и телевидения, Ленинградского областного колледжа культуры и искусств и воспитанников Военной Академии материально – технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. Свои песни на собственные стихи исполнят дети с «особыми потребностями» вместе с шоу группой «Ярмарка». И это еще далеко не все.

В зале во время бала царил мир любви, добра и красоты. Было представлено Арт – Дефиле в сопровождении Симфонического оркестра «Дворцы Санкт – Петербурга».

Бал состоялся при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по культуре, совместно с СПб Государственным Институтом кино и телевидения.