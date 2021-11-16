Голодного крошку енота заметили в Мурино

Одинокого крошку енота заметили в Мурино
Фото: СОЦСЕТИ
В городе Мурино под Санкт-Петербургом заметили енота. Одинокий малыш уже несколько дней скитается по округе в поисках еды. Зверька заметила местная жительница по имени Кира, когда отправилась утром выгуливать собаку. Об этом девушка рассказала в социальных сетях 16 ноября 2021 года.
- Бац, что-то бегает. Смотрю, а это енот. Кто потерял? - спрашивает девушка.
Со слов Киры, енот бегает по городу уже вторую ночь, пытается забраться в местный круглосуточный магазин, но продавец прогоняет животное, пиная его ногами.
Девушка накормила крошку печеньем
Фото: СОЦСЕТИ
Сам зверек явно домашний, не боится людей, бежит им на встречу, особенно замечая еду в руках. Девушка купила крошке еноту упаковку печенья, половину которой он от голода быстро уплел за обе щеки.
- Надеюсь не убежит от нашего дома. Чтоб или поймать, или хотя бы вечером покормлю и запущу на чёрную лестницу, - отметила девушка.
Местные жители рассказывают, что енот домашний. Он жил в доме напротив, однако его хозяев уже давно никто не видел. Сейчас неравнодушные надеятся найти крошке новый дом.
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