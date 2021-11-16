Что известно о помощнике доктора Курпатова, которого врач обвинил в краже на 4 миллиона рублей

Сейчас Алексей находится под арестом ФОТО: соцсети

Алексей Иевский с детства мечтал стать летчиком, но карьера не задалась. Только сейчас, в свои 25 лет, парень никуда не летает, а даже наоборот - сидит в камере и ждет своего судного часа. Его обвиняют в ограблении Андрея Курпатова. По словам психолога, Иевский вынес из его дома элитные часы стоимостью более миллиона рублей и серьги за 2 миллиона 600 рублей. Загадкой остается то, как бывший стюард оказался в доме одного из самых известных психологов страны.

ВМЕСТО ЛЕТЧИКОВ В ПОМОЩНИКИ КУРПАТОВА

Родился Алексей в обычной петербургской семье. По словам знакомых, он рано лишился матери, но позже обрел мачеху.

Алексей родился и вырос в Петербурге ФОТО: соцсети

- Мы с Лешей еще со школы дружим, класса с 7-8, - рассказала «КП-Петербург» одноклассница Иевского Маргарита Лучина (прим. Ред., - имя изменено). - Он всегда душой компании был. Мать его, если не ошибаюсь, скончалась от болезни, но потом отец снова женился.

По словам друзей, стать летчиком парень мечтал еще в школе, поэтому после ее окончания поступил в Университет гражданской авиации, но управлять железной птицей ему было не суждено. Летчиком Алексей так и не стал и вскоре пошел на курсы бортпроводников. По словам знакомых, на этой должности он и работал последнее время.

"О ЗАДЕРЖАНИИ УЗНАЛИ ОТ СМИ"

Как парень связался с доктором Курпатовым, неизвестно даже родственникам, хотя Алексей находится под арестом уже больше месяца.

Стать летчиком Алексей мечтал с детства ФОТО: соцсети

- Мы об этой истории вообще ничего не слышали, - рассказал «КП-Петербург» отец Алексея Константин Иевский. - Мы узнали обо всем, только когда начали звонить журналисты. Сегодня мне звонят с самого утра. Как-то комментировать ситуацию я не буду, потому что все это фейк.

По предварительной информации, на момент ареста Алексей Иевский был не рядовым бортпроводником, а генеральным директором и учредителем компании «Онлайн-продакшн», которая занимается создание онлайн-продуктов Андрея Курпатова.

Со сменой деятельности к нему, видимо, пришла и смена финансового положения. Если еще в четыре года назад от его имени продавалась LADA за 87 тысяч рублей, то уже год назад появилось объявление о продаже Audi больше, чем за миллион рублей.

Сейчас Алексей находится в СИЗО и полностью отрицает свою вину.

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