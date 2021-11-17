КАД-2 вокруг Петербурга будет полностью новой трассой

КАД-2 вокруг Петербурга будут строить "с нуля". Фото: Артем КИЛЬКИН

Трасса КАД-2 вокруг Петербурга будет абсолютно новой дорогой, а не реконструкцией старой «бетонки», носящей индекс А-120. Об этом в кулуарах форума «Транспорт России» заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

- Полное новое строительство, никакой реконструкции. Там был вариант - использовать существующую «бетонку», но она далеко от города, трафика там нет, строить ее бессмысленно, - приводит слова Петушенко ТАСС.

Точную стоимость проекта глава «Автодора» не назвал, сославшись на то, что сейчас два варианта трассировки КАД-2 направлены в Министерство транспорта России. И окончательный выбор остается за правительством.

В то же время вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что сроки строительства трассы будут определены после технико-экономического обоснования всего проекта.

Предполагается, что финансирование стройки будет идти из Фонда национального благосостояния России, а проезд по КАД-2 будет платным.

Напомним, что ранее Владимир Путин поддержал идею создания второй кольцевой трассы вокруг Петербурга. Ее прообразом должна стать московская Центральная кольцевая автодорога,

А губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал представить до конца 2021 года два варианта трассировки КАД-2. По его словам, преимущества реконструкции «бетонки» состояли в меньших затратах на выкуп земель и скорости строительства.

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