Причина смерти Ирины Изместьевой, жены экс-сенатора, осужденного пожизненно за заказные убийства

Игорь Изместьев - бывший сенатор Фото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС

В Лондоне разбираются в загадочной смерти жены экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. О кончине Ирины Изместьевой сообщили ее друзья в социальных сетях. Петербургский бизнесмен и основатель "Евросети" Евгений Чичваркин рассказал, что ее смерти предшествовал имущественный спор в суде, во время очередного витка которого она и скончалась. А ее подруга - певица Миранда Мирианашвили добавила, что у Ирины перед смертью появился кашель, но ковидом она якобы не болела. И вот названа причина смерти Ирины Изместьевой, жены экс-сенатора Игоря Изместьева.

Конспирологии этой истории добавила биография супруга Ирины Изместьевой Игоря, который сейчас отбывает пожизненный срок по обвинению в заказных убийствах нефтяников и терроризме. Ему вменяли руководство кингисеппской ОПГ киллеров, которая устраняла бизнесменов. Среди их жертв - директор по производству Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода Салават Гайнанов. Самое громкое же обвинение - покушение на сына президента Башкирии Урала Рахимова и терроризм.

О смерти сообщили друзья Ирины Изместьевой Фото: instagram.com/mirandamirianashvili/

Сейчас Игорь Изместьев в колонии «Белый лебедь». На его жену после приговора якобы упали многомиллионные долги. Все это насторожило друзей. Чичваркин даже призвал полицию Лондона тщательно разобраться в ее смерти.

Однако предварительный диагноз врачей все же говорит о том, что криминала в этой истории не было. По одной из версий, которую сейчас проверяют медики, причина смерти Ирины Изместьевой - оторвавшийся тромб.

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