Мойщик, расчленивший отца-адвоката в Петербурге, сделал признание в суде: «Я не успел съехать из квартиры папы»

Мойщика отправили под арест Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд в Санкт-Петербурге арестовал 35-летнего мойщика метрополитена Алексея Генералова, расчленившего своего 66-летнего отца, бывшего адвоката Александра Генералова. Убийство произошло в семейной квартире на Новосмоленской набережной. Во время ссоры из-за квартиры Алексей достал ружье "Вепрь" и выстрелил отцу в голову. После этого он расчленил тело на три части, упаковал их в две сумки и на тележке вывез до реки Смоленки, куда и скинул останки. Позже страшную находку выловили из реки рабочие, в этот же день Алексея и задержали.

Сам Алексей уже признал свою вину и рассказал на допросе, что отец стал попрекать его в том, что он мало зарабатывает и живет в отцовской квартире. Когда сын наставил дуло ружья на отца, он не поверил, что сын способен выстрелить. На суде же Генералов признался, что на самом деле просто не успел съехать из отцовской квартиры.

Генералов признал вину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В квартире, где все и произошло, планировалось сделать ремонт, - рассказал в суде Генералов. - Поэтому мне пришлось арендовать другую квартиру. Я уже даже заключил договор на 11 месяцев. Но не успел перевезти туда свои вещи.

Сейчас суд отправил Генералова под арест на два месяца. По статье "Убийство" ему грозит до 15 лет колонии.

Мужчина расчленил отца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что интересно, по словам друзей семьи, это уже не первый случай нападения на людей. Ранее Алексей Генералов чуть не убил топором мужа своей сестры. Однако отец отмазал своего сына, обещая отправить его лечиться в специализированную клинику.

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