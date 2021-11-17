«Он напал на меня с топором, но папа его отмазал»: Расчленивший отца-адвоката в Петербурге уже пытался убить человека

Сын признался в убийстве отца Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге развернулся очередной мрачный детектив. Жители Петербурга нервно сглотнули. Снова ноябрь, снова река и снова расчлененный труп. Правда, если с историком Соколовым и набережной Мойки все было предельно ясно, то в этот раз оперативниками нужно было найти убийцу. Человеческие останки вытащили из Смоленки вместе с клетчатой сумкой, там же лежал паспорт жертвы. Погибшим оказался 66-летний экс-адвокат, бывший работник прокуратуры Антон Адмиралов (имя изменено – прим.Ред.).

«УБИТ – БЫВШИЙ РАБОТНИК ПРОКУРАТУРЫ»

Мрачная ностальгия застала оперативников Петербурга днем 16 ноября.

- Во время проведения работ по укреплению стенки набережной напротив ресторана, сотрудники строительной компании обнаружили в большой клетчатой сумке расчлененный труп. Видно руку, кости. Рядом лежит джинсовая куртка, - сообщил источник «КП-Петербург».

Убийца оставил оперативникам подсказки – в сумке рядом с частями тела лежал паспорт. Из него силовики поняли, что перед ними пропавший несколько дней назад юрист Адмиралов. У мужчины осталась жена, взрослый 35-летний сын и дочь. Последняя и заявила в полицию об исчезновении пенсионера.

Мужчину считали пропавшим безвести Фото: СОЦСЕТИ

- Когда Антон пропал, мне позвонил его брат Леша, - рассказал «КП-Петербург» дядя убитого Сергей. – Мы с ним сначала думали, что он поехал на кладбище к отцу, затем рассуждали, что к матери – она похоронена на кладбище в Ленобласти. Поначалу особо не беспокоились.

О самом Адмиралове в Сети информации мало. По словам его родственников, его карьера пришлась на 80-е-2000 годы.

- Антон поначалу работал прокурором в Центральном районе города, - делится дядя Адмиралова. – Затем ушел в адвокатуру, говорил, что хочет помогать людям. Работал он старательно, многих смог защитить, часто бывал в Крестах. Но последнее время он был юристом.

Исходя из карьеры убитого, фантазия оперативникам подсказывала, что размах тех, кто мог желать смерти адвокату, может быть не мал. Логика же твердила – разгадка ближе. Адмиралов был прописан на той же улице, что и нашли труп – на Новосмоленской, 1. Там в последний раз и видели юриста. Первое, о чем подумали, сыщики – там его и расчленяли. В той квартире жил сын убитого, которого отец навещал перед исчезновением.

«ТЕЛО ОТЦА КИНУЛ В ВОДУ ПОДАЛЬШЕ»

35-летний Семен (имя изменено – прим.Ред.) – личность довольно скрытная. В соцсетях вы не найдете не то, что его страницу, даже фото. Как говорят соседи мужчины, из квартиры он почти никогда не выходил.

У мужчина осталась жена и дочь Фото: СОЦСЕТИ

- Его редко можно было заметить, сидел дома, - поделилась с «КП» соседка Адмираловых. – Дверь тоже никогда никому не открывал. Они даже звонок отключили, не достучаться до них было. Сам Семен при этом ни с кем из соседей никогда не общался.

Семена многие считали странным. В свои 35 лет он во многом зависел от родителей, жил в отцовской квартире, строить карьеру не стремился. Работал мойщиком в метрополитене. В последнее время, по словам родных, работа ему и вовсе стала неинтересна.

- Антон почти никогда не рассказывал о сыне, - признается дядя убитого. – Часто говорил о дочери, что она вышла замуж, работает и прочее. А о сыне всегда сухо упоминал: «У него все хорошо». На этом все. Но я знал, что тот в последнее время как-то не особо работал.

Как сказал сам Семен сыщикам, из-за этого между ним и произошел конфликт. Отец заговорил о том, что сын мало зарабатывает. Потом речь зашла о той самой квартире, в которой жил сын. Жилищный вопрос и сгубил юриста. Во время ссоры сын схватился за ружье «Вепрь» и наставил его на отца. Тот не поверил, отмахнулся. Тогда и последовал прицельный выстрел в голову. Далее холодный расчет – сын пилил отца лобзиком. Сейчас он спокойно и хладнокровно показывает следователям, как избавлялся от трупа.

Сейчас обвиняемый уже дает показания Фото: из архива героя публикации.

- Было от двух до трех часов ночи, сюда я подвез тележку с сумкой, она была довольна тяжелая, - спокойно говорил на камеру обвиняемый. – Я так поднял, потом на колено - и туда в воду как можно дальше. На три метра прямо туда…

«ОТЕЦ ОТМАЗАЛ ЕГО ОТ ТЮРЬМЫ»

Причиной убийства стала та самая роковая двухкомнатная квартира на Новосмоленской, где сын и расправился с отцом. По словам родственников, жилье это покупал сам Антон Адмиралов. Сейчас стоимость жилья на рынке оценивается примерно в 10 миллионов рублей. Для многих эта история стала шоком, но не для тех, кто знал Семена лично.

- Я не удивлен тому, что он убил, - неожиданно заявил «КП» бывший муж сестры обвиняемого Алексей. - У него были приступы и ранее, он ненормальный человек. Он гулял исключительно по ночам, по этой набережной бродил. Все время был с родителями. При этом он в лес собирался уходить жить, у него даже генератор для этого был приготовлен.

По словам Алексея, это уже не первое нападение Семена на близких.

- Он меня однажды пытался уже убить. Это было как раз в той самой квартире на Новосмоленской. Мы с ним собирали кровать, когда он подошел ко мне сзади и ударил острым лезвием топора прямо в затылок. Никаких ссор, разговоров - ничего не было перед этим. Просто стукнул, после этого попытался еще раз. Попал мне в локоть, но я сумел забрать у него топор.

После нападения Алексей попал в реанимацию. Семену грозил срок, но по иронии судьбы тогда сына от тюрьмы спас отец.

Мужчина уже показал, как выкинул отца в воду Фото: СУ СКР

- Мама и отец постоянно за него заступались, - продолжает Ермолаев. – Когда это все случилось, меня госпитализировали. Полиция тоже приезжала. Но мой тесть все законы знает, он никого не пустил в квартиру. А потом он заходил в реанимацию ко мне, и мы с ним договорились, что я не буду писать заявление в полицию. Полиция меня опросила уже после реанимации. Им я сказал, что на меня упал шкаф.

Антон Адмиралов обещал зятю, что отправит сына к специалистам, но до психиатров они так и не дошли.

- Они обещали, что будут его лечить, поэтому я и не написал заявление, - вздыхает Алексей. - А потом, после этого случая, я расстался с женой.

Семен уже признал вину в убийстве отца. Следователи на него возбудили уголовное дело по статье убийство. В суд на арест его повезут 18 ноября. Ему грозит до 15 лет колонии.

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