«Тебе интересен интим?»: Экс-министр образования Архангельска использовал фото Тома Круза для развращения девочек в соцсети

И.о. министра образования осужден на 5 лет Фото: СОЦСЕТИ

48-летний и.о. министра образования и науки Архангельской области (теперь с приставкой "бывший") Юрий Гнедышев в своем регионе был известным чиновником. Люди ему доверяли и обожали. Свой – из народа, выбился и всего добился сам. И правда: начинал Гнедышев обычным учителем информатики, затем стал директором лицея. Семьянин, воспитывал двух дочерей – младшей 7 лет. Обвинение было как гром среди ясного неба. Глава минобразования развращал трех девочек. «КП» узнала о тайной жизни популярного министра.

«НЕ МИНИСТР, А МЕЧТА»

В должности и.о. министра Юрий Гнедышев проработал всего несколько месяцев, до этого три года был замом главы минобразования. Путь к руководству было непростой. До 45 лет педагог работал учителем в Северодвинске, где и заработал популярность.

Министр работал педагогом в трех школах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Юрий Гнедышев первый в нашем регионе на своих уроках стал преподавать языки программирования BASIC и Delphi, - поделился с «КП» коллега Гнедышева. – Так он и пошел по карьерной лестнице – стал завучем, а потом возглавил гимназию № 14 Северодвинска. Его гимназия была одной из самых показательных в нашем регионе. К нему ездили и министры, и губернаторы. Так его, собственно, и заметили.

Гнедышев быстро стал популярным политиком. Вконтакте у него больше пяти тысячи друзей, там можно найти весь научный свет региона от учителей и общественников до депутатов и многодетных родителей. Да и страница политика в Сети привлекает внимание - тут и рыбалка, и футбол, и хоккей, и его родные дочки.

- Ну, не министр, а мечта! – восхищались в регионе.

«ИНТЕРЕСЕН ТЕБЕ СЕКС?»

Пока же жители региона восхищались новым главой образования, тот в своем смартфоне любовался девочками в соцсетях…

- Знаете, многие силовики, кто занимался его делом, сами ходили раньше к нему на совещания, в том числе посвященные тем преступлениям, которые он совершал, - мрачно вздыхает источник «КП-Петербург». – По сути он должен был защищать детей от этого, заниматься профилактикой таких преступлений. А он – наоборот!

На министра вышли оперативники отдела по борьбе с киберпреступлениями. Для переписок с маленькими девочками министр завел два фейковых аккаунта в соцсетях.

Следствие утверждает, что экс-чиновник признал свою вину Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- На один из аккаунтов он поставил фотографию Тома Круза, - недоумевают силовики. – На втором снимке мужчины, возможно, тоже какая-то звезда. Но мы ее не распознали.

Страницы министр зарегистрировал в 2018 и 2019 годах. За все время он успел написать трем школьницам: 12, 14 и 16 лет. Одна из его родного Северодвинска, вторая с Алтая, третья из Владимирской области. При этом родители девочек ничего о развратном общении своих дочерей не знали.

- Гнедышев начинал общение с девочками под разными предлогами, - говорит источник «КП-Петербург». – А потом плавно переходил на сексуальные темы. Делал все, чтобы возбудить у школьниц интерес к сексу. Спрашивал, девственница ли она, был ли интим. Одной скинул порнографическую съемку (без своего участия) и спросил: «Интересно ли тебе такое?».

«ВИНУ ПРИЗНАЛ, НО НЕ ВСЮ»

Для семьи Гнедывшева его задержание и домашний арест были шоком. Его жена до сих пор отказывается комментировать дело. Сам же министр признал свою вину только в двух из трех эпизодах. Его адвокаты просили назначить экс-министру минимальный срок – условный или год колонии. Но суд, рассмотрев дело, приговорил его к 5 годам колонии.

- Первоначально в ходе допроса подследственный признал свою вину. В последующем отказался выражать свое отношение к предъявленному обвинению, - сообщают в СУ СКР по Архангельской области. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.

Чиновника отправили в СИЗО Фото: СОЦСЕТИ

Сам же министр, как и его адвокаты, недоволен приговором.

- Это суровый и несправедливый приговор, - заявил «КП-Петербург» адвокат Гнедышева Роман Скачков. - Нас это не устраивает, поскольку первый момент – мой клиент характеризуется крайне положительно. Более того, переписка была кратковременная: 23, 24 декабря 2019 года. Переписка с фейковой страницы, никакой системы нет. Никогда сексуального интереса к несовершеннолетним у него не было и нет. Совершенно адекватный человек, здоровый, были проведены все экспертизы, которые отклонений и расстройств у него не выявили. Он не судим, личного контакта с несовершеннолетними у него не было. Такой срок - это какой-то перекос. Это связано с тем, что он занимал высокую должность.

Адвокаты уже заявили, что обжалуют приговор. Самого же министра, тем временем, уже везут в СИЗО. До суда он был под домашним арестом.

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