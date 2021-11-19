«Она страдала депрессией из-за невостребованности»: Друг рассказал, что происходило в жизни Марины Хлебниковой перед пожаром

Яша Яблочник и Марина Хлебникова Фото: предоставлено героем публикации

Певица Марина Хлебникова попала в реанимацию с 50 процентами ожогов тела и отравлением угарным газом после пожара в ее московской квартире. Сейчас исполнительница хита "Чашку кофею" находится в реанимации НИИ Склифосовского, где медики борются за ее жизнь. Артистка находится в коме в тяжелом состоянии и подключена к искусственной вентиляции легких. Медики пока не могут дать никаких прогнозов. Однако сообщается, что певица, возможно, выпивала незадолго до ЧП.

Однако друзья певицы из Петербурга не верят в ее пристрастие к бутылке. Об этом "КП-Петербург" рассказал артист из Северной столицы Яша Яблочник. Молодой человек стал известен благодаря тяжелой историей своего детства, когда он в детдоме подвергался сексуальному насилию. По словам Яши, певица Хлебникова знала его историю и поддерживала его в трудные минуты. Яблочник также уточнил, что общался с артисткой последние два года в личных сообщениях и знает, что происходило в ее жизни.

Яша Яблочник утверждает, что является другом певицы Фото: СОЦСЕТИ

- Мы познакомились в 2016 году, - рассказал "КП-Петербург" Яша Яблочник. - Она всю мою историю знала, я ее давний поклонник. Боль сблизила нас. Я ведь недавно уезжал из России в Индию жить. И она меня поддерживала. У нее даже был концерт в Санкт-Петербурге. Зал, в котором она выступала, делал его в режиме онлайн. И Марина на нем исполнила для меня песню «Рыжая белка».

По словам Яши, Марина Хлебникова в последнее время была в растрепанных чувствах.

- Она не пьет, наркотики не употребляет, - уточнил Яша. - Но у нее была постоянная депрессия. Она похоронила мужа, который покончил жизнь самоубийством. Мы общались с ней после этой всей истории. Помимо этого депрессия была из-за того, что работы нет, нет эфиров, нет концертов. Денег из-за этого тоже не было. У нее была боль – потеря профессия, невостребованность.

Яша Яблочник на выступлении певицы (справа от актрисы) Фото: СОЦСЕТИ

Актер также уточнил, что не верит в том, что Марина Хлебникова могла уснуть с сигаретой.

- Мы в последний раз общались две недели тому назад, она отправила мне в личку неизданные песни. Она была в нормальном состоянии, - признался Яша. - Ничего непонятно, что там случилось. Известно, что она уснула с сигаретой. Я не верю в это. Это бред. Это музыкант с большой буквы. Я всю ночь рыдал. Звонил родственникам, в больницу, директору. Никто не подходит к трубке.

Сейчас за жизнь Марины Хлебникова продолжают бороться врачи.

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