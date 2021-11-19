Церемония награждения XX телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» впервые состоится в Санкт-Петербурге

Конкурс «ТЭФИ-Регион» проводится по 18 номинациям.

Финальные мероприятия Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 25 ноября. Церемония награждения состоится 25 ноября в Государственной академической капелле. Официальным партнёром и соорганизатором финала выступает телеканал «Санкт-Петербург».

История телевидения неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Ровно 110 лет назад здесь впервые в мире было получено изображение с помощью электронно-лучевой трубки. Эта дата и положила начало эре телевидения. А уже в 1938 году в Ленинграде на улице Академика Павлова открылся Опытный Ленинградский Телевизионный Центр, откуда 7 июля того же года была осуществлена первая телевизионная передача системы электронного телевидения.

Символично, что в 2021 году с 23 по 25 ноября именно Санкт-Петербург (причем впервые) принимает победителей Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» 2021, организатором которого является Академия Российского телевидения. Основной городской телеканал Северной столицы выступает в качестве соорганизатора и генерального информационного партнера финала конкурса, проводимого при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Это своего рода «Оскар» регионального телевидения, на него ежегодно собираются представители телеканалов и звезды федерального телевещания. В этом году конкурсу исполняется 20 лет.

Благодаря трансляции телеканала «Санкт-Петербург», 25 ноября в 19.00 зрители в прямом эфире смогут наблюдать Торжественную церемонию награждения победителей юбилейного XX Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» из Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Также борьбу за главные награды можно будет увидеть на официальном сайте фонда «Академии Российского телевидения», на сайте topspb.tv и в социальных сетях телеканала.

Конкурс «ТЭФИ-Регион» проводится по 18 номинациям, которые делятся на два тематических направления: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». Основные номинации:

Среди членов жюри признанные эксперты в области журналистики и телевещания: президент фонда «Академия Российского телевидения» Александр Акопов, телеведущий Владимир Познер, продюсер международного RT International Екатерина Бурова, вице-президент по ТВ и кинопроизводству ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» Владимир Верещагин, телеведущая Арина Шарапова, художественный руководитель телекомпании «Адамово Яблоко» Кирилл Набутов, теле- и радиоведущий, режиссёр, продюсер Лысенков Алексей, заместитель генерального директора PREMIER Макар Кожухов, комментатор «Первого канала» Антон Верницкий, теле- и радиоведущая Яна Поплавская, ведущий программы «Сегодня» Владимир Чернышёв и другие.

В 2021 году на конкурс было подано 428 работ, в финал вышли 54. Среди лидеров, имеющих несколько номинаций: телеканал «Санкт-Петербург» («Ведущий информационной программы», «Просветительская программа», «Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа»), телеканал «Москва 24» («Ежедневная информационная программа для городов – миллионников», «Телевизионный дизайн», «Телевизионный документальный фильм»), «Ариг Ус» («Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения от 300 тысяч до миллиона», «Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа», «Телевидение и жизнь: специальный проект») и другие телерадиокомпании.

Победители конкурса получают главный приз - бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного. В рамках финальных мероприятий конкурса в Санкт-Петербурге для участников и гостей церемонии предусмотрены деловая и образовательная программы: тренинги, семинары и круглые столы!

- Впервые за 20 лет существования премии «ТЭФИ-Регион» финал этого самого престижного профессионального ТВ-конкурса наконец-то проходит в Санкт-Петербурге. Для нас это символично, так как здесь, на берегах Невы, работал А.С. Попов; наш город – один из пионеров отечественного телевещания. Именно на Ленинградском телевидении появились такие культовые программы, как «600 секунд», «Пятое колесо», «Музыкальный ринг», «Зебра» и другие, которые дали путёвку в жизнь многим нашим коллегам, да и в принципе перевернули представление о том, что такое современное ТВ – и каким оно должно быть. Город вписал немало славных страниц в летопись отечественной тележурналистики и сегодня по праву принимает конкурс «ТЭФИ-Регион», объединяя лучших представителей регионального телевидения, – подчеркивает генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

Телеканал «Санкт-Петербург» и фонд «Академия Российского телевидения» благодарят генерального партнёра ПАО «Газпром нефть», СПб ГБУК «Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга», отели «Астория» и «Англетер», Angleterre Cinema Lounge, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ), крупнейшего дистрибьютора алкоголя Luding Group, многопрофильного туроператора Бон Тур, комплекс апарт-отелей VALO, инвестиционную компанию «Фридом Финанс», компанию Mankiewicz Gebr.& Co., кейтеринговую компанию Caramel Catering.