Полиция задержала подозреваемых в убийстве мужчины, труп которого выпал из багажника во время аварии в Ленобласти

В жуткой истории с ДТП и случайно найденным трупом разбираются правоохранительные органы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция задержала троих подозреваемых в убийстве мужчины, труп которого выпал из багажника иномарки на трассе «Сортавала». Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органов.

- Задержаны три человека, - уточнил собеседник «КП». – Сейчас следователи выясняют, какую роль сыграл в убийстве каждый из них.

Обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о жутком происшествии, случившемся на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области. Все началось с заурядного инцидента: иномарка, в салоне которой находилось трое мужчин, врезалась в отбойник. Однако дальше события пошли совсем не по сценарию – во время столкновения из машины выпал труп с перерезанным горлом, а троица пустилась наутек, покидав при этом на месте происшествия лопаты и мешки. Судя по всему, труп планировали вывезти подальше и закопать – однако роковая случайность помешала жестокой афере осуществиться.

Кем именно оказался убитый, и что привело к такому трагическому исходу, на данный момент не сообщается. Официальные комментарии по ситуации будут предоставлены позже. Ведутся следственные действия.

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