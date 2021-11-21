«Новый русский мир», драка из-за алкоголя и загадочный пожар: Появились новые подробности убийства мужчины, труп которого выпал из багажника авто во время ДТП в Ленобласти

Подозреваемые уже задержаны. Им грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жуткая история о ДТП, из-за которого на трассе «Сортавала» в Ленобласти остался лежать таинственный труп с перерезанным горлом, продолжает обрастать подробностями. Убитым оказался 50-летний мужчина, предполагаемыми убийцами – двое молодых парней, 26 и 23 лет. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- По данным полиции, 26-летний уроженец Луганской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в результате конфликта был избит неизвестными, - уточняют в ведомстве. – После этого он решил отомстить обидчикам и позвал на помощь своего знакомого.

Во время поисков парням как раз и попалась их жертва. Участвовал ли убитый в разборках или просто подвернулся под горячую руку – не сообщается, но зато известен итог: мужчину зарезали и кинули в багажник автомобиля одного из убийц.

К слову, работники гаражного кооператива, в котором произошла трагедия, рассказали «КП-Петербург», что в ту же ночь там вспыхнул пожар – в итоге пламя перекинулось на электрическую подстанцию, и во всем кооперативе отключилось электричество. По словам сторожей, таким способом убийцы могли попытаться «зачистить» место преступления и уничтожить улики.

Дальнейшее развитие событий известно: труп попытались вывезти с места происшествия куда-нибудь подальше и закопать (для этого даже специально вызвонили общего знакомого, чтобы он мог вести машину – степень его вины сейчас устанавливается), но что-то пошло не так, водитель не справился с управлением, и в итоге автомобиль оказался в кювете, а тело – на трассе.

О самих предполагаемых убийцах говорится немного. Как удалось выяснить «Комсомолке», один из них – 23-летний Игорь К (имя изменено, прим.ред) . – друзьями считался замкнутым и странноватым. Он публиковал на стене картинки с намеками на массовые расстрелы, состоял в пабликах, продвигающих идеологию «нового русского мира», и призывал бога «ввести бургундскую систему» - вероятно, имеется в виду вымышленная идеология о господстве белой расы, якобы созданная Генрихом Гиммлером.

- Мы давно с ним не общались, - рассказал «КП-Петербург» один из знакомых Игоря. – Когда-то вместе состояли в одном чате для людей, не особо дружащих с головой – таких забитых ботаников, которых травили в школе. Мне он показался очень замкнутым и странным. У меня у самого есть небольшие психические расстройства, но у него, видимо, были большие.

Как бы то ни было, против предполагаемых убийц возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Максимальное наказание, которое она предусматривает – до 15 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Труп с перерезанным горлом выпал из багажника авто во время ДТП в Ленобласти

Во время обыска в иномарке нашли лопаты и мешки (подробности)