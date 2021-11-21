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Происшествия21 ноября 2021 14:19

«Новый русский мир», драка из-за алкоголя и загадочный пожар: Появились новые подробности убийства мужчины, труп которого выпал из багажника авто во время ДТП в Ленобласти

По версии следствия, с мужчиной жестоко расправились два молодых парня
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Подозреваемые уже задержаны. Им грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Подозреваемые уже задержаны. Им грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жуткая история о ДТП, из-за которого на трассе «Сортавала» в Ленобласти остался лежать таинственный труп с перерезанным горлом, продолжает обрастать подробностями. Убитым оказался 50-летний мужчина, предполагаемыми убийцами – двое молодых парней, 26 и 23 лет. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- По данным полиции, 26-летний уроженец Луганской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в результате конфликта был избит неизвестными, - уточняют в ведомстве. – После этого он решил отомстить обидчикам и позвал на помощь своего знакомого.

Во время поисков парням как раз и попалась их жертва. Участвовал ли убитый в разборках или просто подвернулся под горячую руку – не сообщается, но зато известен итог: мужчину зарезали и кинули в багажник автомобиля одного из убийц.

К слову, работники гаражного кооператива, в котором произошла трагедия, рассказали «КП-Петербург», что в ту же ночь там вспыхнул пожар – в итоге пламя перекинулось на электрическую подстанцию, и во всем кооперативе отключилось электричество. По словам сторожей, таким способом убийцы могли попытаться «зачистить» место преступления и уничтожить улики.

Дальнейшее развитие событий известно: труп попытались вывезти с места происшествия куда-нибудь подальше и закопать (для этого даже специально вызвонили общего знакомого, чтобы он мог вести машину – степень его вины сейчас устанавливается), но что-то пошло не так, водитель не справился с управлением, и в итоге автомобиль оказался в кювете, а тело – на трассе.

О самих предполагаемых убийцах говорится немного. Как удалось выяснить «Комсомолке», один из них – 23-летний Игорь К (имя изменено, прим.ред) . – друзьями считался замкнутым и странноватым. Он публиковал на стене картинки с намеками на массовые расстрелы, состоял в пабликах, продвигающих идеологию «нового русского мира», и призывал бога «ввести бургундскую систему» - вероятно, имеется в виду вымышленная идеология о господстве белой расы, якобы созданная Генрихом Гиммлером.

- Мы давно с ним не общались, - рассказал «КП-Петербург» один из знакомых Игоря. – Когда-то вместе состояли в одном чате для людей, не особо дружащих с головой – таких забитых ботаников, которых травили в школе. Мне он показался очень замкнутым и странным. У меня у самого есть небольшие психические расстройства, но у него, видимо, были большие.

Как бы то ни было, против предполагаемых убийц возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Максимальное наказание, которое она предусматривает – до 15 лет тюрьмы.

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