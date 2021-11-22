Память о героях вдохновляет молодых

Активисты проводят «Уроки мужества», поездки по местам боевой славы, а также молодежно-патриотические форумы. Фото:Движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

Вот уже 5 лет Межрегиональное общественное патриотическое движение «Вечно живые» помогает восполнять знания о Великой Отечественной войне, сохранять и передавать моло-дежи память о подвиге российского народа.

Движение было создано в Петербурге в 2016 году при поддержке холдинга «РСТИ» (Росстройинвест). Участники ставят пред собой важные цели: восстановление и сохранение исторической памяти о подвигах во имя защиты Родины, выявление источников героизма и силы духа народа, передача их новым поколениям россиян.

Активисты проводят «Уроки мужества» в детских садах, школах и военных училищах, поездки по местам боевой славы, а также молодежно-патриотические форумы. Они организуют для ветеранов и пожилых людей концерты, экскурсии и встречи с молодежью. Всего за время существования движения состоялось уже более 500 подобных мероприятий.

По мере возможности и сейчас проводятся мероприятия, издаются новые выпуски инфор-мационного бюллетеня движения. Во время пандемии коронавируса «Вечно живые» тоже оказывают поддержку пожилым людям и ветеранам. В период самого тяжелого первого локдауна совместно с партнерами активисты организовали доставку продуктовых наборов, в том числе и блокадникам.

- Очень важно помнить и чтить память о тех людях, которые обороняли Ленинград, защищали Родину на полях сражений, работали в тылу на заводах и фабриках, чтобы обеспечить потребности фронта. Они верили в победу и отдали свою жизнь ради следующих поколений. Деятельность движения «Вечно живые» направлена в том числе на то, чтобы рассказать молодежи и новым поколениям россиян о подвигах предков, воспитать в них дух братства, единства, любви к Родине, готовность ее защищать, - подчеркнул председатель совета директоров холдинга «РСТИ», лидер Межрегионального общественного патриотиче-ского движения «Вечно живые» Федор Туркин.

СПРАВКА

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) - одна из ведущих российских строительных компаний, которая реализует собственные инвестиционно-строительные проекты, а также успешно работает в рамках государственных контрактов. За 20 лет работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания построила более 1,5 миллиона квадратных метров жилой, коммерческой и социальной недвижимости. В 2019 году холдинг вышел на московский рынок.

Федор Туркин. Фото: Движение «Вечно живые».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорога жизни – не только легендарная ледовая трасса, это целый комплекс водных, воздушных, сухопутных, железнодорожных путей, по которым осуществлялась транс-портировка грузов в блокадный Ленинград, эвакуация его жителей, отправка на фронт выпускаемого на ленинградских заводах военного оборудования.

22 ноября 1941 года была запущена ледовая дорога, а параллельно с ней шло строительство мощной инфраструктуры, включавшее возведение шоссейных и железных дорог, портов и причальных комплексов, прокладку трубопроводов, электрических и телефонных кабелей, создание системы обороны.

Ученые, строители, рабочие, воины, сильные духом ленинградцы объединились, чтобы сделать невозможное – в экстремально короткие сроки с нуля создать уникальный транспортный коридор, соединивший от-резанный фашистами город со страной, что позволило снабжать в годы блокады и Ленинград, и Кронштадт, и Ораниенбаумский плацдарм, и войска Ленинградского фронта, и Балтийский флот.

На трассе работали десятки тысяч чело-век и несколько тысяч транспортных единиц. Дорога жизни – это памятник людям, которые защищали свою Родину и спасали любимый город порой ценой собственной жизни. Их подвиг навсегда останется в памяти благодарных потомков!

Председатель совета директоров холдинга «РСТИ», лидер Межрегионального общественного патриотического движения «Вечно живые» Федор Туркин.