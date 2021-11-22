Мысль была одна - сделать скорее, надо работать

Разгрузка кабеля на монтажной площадке в бухте Морье Ладожского озера. Фото из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

В нескольких километрах от Дороги Жизни в 1942 году сотрудники «Ленэнерго» реализовали уникальную операцию по прокладке «кабеля жизни», вернувшего электричество в осажденный город. Участником тех исторических событий стал Олег Шаров - ветеран «Ленэнерго» с 63-летним стажем. Когда началась война, студенту базового училища предприятия было всего 15 лет. В честь 80-летия с открытия Дороги Жизни компания публикует его воспоминания.

«Мы работали всю блокаду. Летом 1942 года нашу бригаду послали к деревне Коккорево для приема высоковольтного кабеля, который уже прокладывался по дну Ладожского озера. Чтобы его принять, нам надо было построить подстанцию. Сам кабель прокладывали работники «Кабельной сети», у них были водолазы. Он шел с другой стороны озера, из деревни Кобоны, куда тянулась линия электропередачи. Та сторона немцами была не взята. На берегу уже была подстанция с линией электропередачи, по которой переходили специальные зажимы на кабель, проходивший под водой на нашу сторону, в Коккорево. Это все было рядом с разорванным кольцом, с Дорогой жизни. Там спуск к озеру и роща такая, что сверху не нужно было маскировать - немцы не видели. Здесь, на берегу, мы и строили новую подстанцию, ставили трансформатор, чтобы принять и усилить напряжение. Тут же мы сделали пульт - маленький домик, бревенчатый. Мы работали весь сентябрь до тех пор, пока все не было смонтировано и сделано. В нашей бригаде было 12 человек, но вообще народу работало очень много.

Олег Шаров - ветеран «Ленэнерго» с 63-летним стажем.Фото из архива ПАО «Россети Ленэнерго».

Все помогали строительству. Заводу «Севкабель» дали специальное распоряжение - день и ночь выпускать кабель. Трудно было и водолазам - дно Ладожского озера очень неровное, глубина от 16 до 20 метров доходила. Монитором размывали грунт, чтобы кабель ложился ровно. Потом его надо было протянуть до подстанции, а это 150 метров. Как только кабель приносили на место, кабельщики его крепили к деревянной опоре, на разъединители напаивали наконечники и к разъединителям подключали линию. Само плавсредство никак не маскировали. Немцы несколько раз повреждали кабель, и его спаивать приходилось. А порт был в двух-трех километрах от нашего места. И бомбили часто нас. Один раз бомба была сброшена, а работники в это время тащили кабель по берегу. Кабель-то тяжелый, там через каждые два метра - человек. Потихоньку тащили до подстанции уже по земле из воды. Немцы сбросили бомбу на воду. Женщину убило на берегу и троих ранило.

Конечно, было страшно. Но мы были молодые и как-то старались закрываться от этого страха. Мысль была одна - сделать скорее, надо работать. А эта бомбежка - махнем рукой. Мы уже привыкли. Бомбили постоянно.

23 сентября 1942 года было сделано пробное включение. С Кобоны подали напряжение. С нашей стороны дежурный проверил напряжение на кабельных линиях, включил разъединители и со стороны пульта, нажал кнопку - включил выключатель 35 кВ, который подал напряжение на трансформатор. После напряжение пошло на высоковольтную линию, с нее - на промежуточную подстанцию в Ваганово, затем - на Ржевку, к ПС-24 «Ленэнерго», а оттуда - в город, через ПС-16 на Полюстровском проспекте. И уже она стала распределять электричество по Ленинграду. При этом присутствовал представитель наркомата электростанций электропромышленности Карась. Когда все получилось, ликование было большое - все обнимались, целовались. Город получил дополнительную энергию! А в Ленинграде еще не знали, и когда до них дошла новость, то все люди радовались: «Слава богу! Мы живем. Энергия в городе будет!»

Подготовил: Вадим КОМКОВ.