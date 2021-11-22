Блокада Ленинграда: Как все начиналось

Вечером 22 ноября из Ваганово вышли 60 автомобилей ГАЗ-АА. Пересъемка Олега ЗОЛОТО

В 1941 году Ладога начала замерзать раньше срока - к середине ноября. О движении судов не могло быть и речи. Как снабжать осажденный многомиллионный Ленинград? О ледовом режиме озера было известно мало.

19 ноября на берег Ладоги прибыл начальник тыла Ленинградского фронта генерал Феофан Лагунов. Местные рыбаки ему рассказали, что ездят на лошадях на восточный берег за сеном, но обычно не раньше января. О том, чтобы кто-нибудь по льду проехал на машине, вовсе никогда не слышали, да и вряд ли это возможно. Выслушав рыбаков, Лагунов кивнул и вышел на улицу. «В Кобону!» - приказал он водителю и сел на переднее сиденье.

До восточного берега доехал без происшествий. Доложил в штаб, что трассу можно открывать. Первоначально планировали начать движение с 25 ноября. Но трасса ожила раньше. 20 ноября 1941 года Ладогу преодолел конный обоз из 350 саней. Вечером 22 ноября из Ваганово вышли 60 автомобилей ГАЗ-АА. Шофер Михаил Ляпкало вспоминал о первом караване: «Среди шоферов было немало уже обстрелянных солдат. Однако всем им впервые в жизни приходилось вести машины по льду озера. Огромная Ладога напоминала безжизненную равнину. Резкий ветер разметал снег. Темные ледяные поля настораживали.

Водителям казалось, что это полыньи. Молодой, еще не окрепший лед то и дело прогибался под колесами и трещал. Колеса полуторок буксовали, машины плохо слушались руля». В Кобоне в машины погрузили по шесть - восемь мешков. Это меньше половины того, что могла взять полуторка, но больше грузить боялись. Еще восемь мешков положили в прицеп-сани, который тянули на длинном 20-метровом тросе.

Обратная дорога показалась еще труднее. Вес авто увеличился, а лед остался таким же хрупким. На середине озера затонула одна из машин. Шофер с трудом выбрался. «Привыкать к ледовой дороге пришлось долго», - честно признался Ляпкало.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

В первых числах декабря работали уже 4000 полуторок. На содержание и обслуживание встало почти 19 000 солдат и командиров. На ледовом участке - 8400. Наблюдение велось круглосуточно: замеряли толщину льда, следили за появлением трещин, ограждали воронки, вместе с регулировщиками отводили движение в безопасные зоны. Придумали даже, как укрепить и нарастить лед: из проруби брали воду и заливали полотно. Таким образом удавалось увеличить покрытие на 6-8 сантиметров. Чем крепче становился лед, тем увереннее чувствовали себя водители. Скорость выросла до 60 километров в час. Случаи провалов прекратились. Но потери в первую зиму все равно были огромными - 1004 машины. Но слава полуторкам! Даже пробыв несколько дней на дне, после несложного ремонта они возвращались в строй.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Лед от огромного количества проходящих по нему машин изнашивался. Чтобы уберечь водителей от катастроф, трассу постоянно переносили на новое место. В первую зиму подготовили 1770 километров. Это значит, что по льду Ладожского озера между западным и восточным берегом было проложено не меньше 60 дорог. Основные труженики на Дороге жизни - солдаты-регулировщики. Они указывали путь, следили за состоянием трассы. Они же первыми приходили на помощь в случае ЧП. Кроме регулировщиков, на Дороге жизни несли свою круглосуточную вахту связисты, военфельдшеры. А появление на трассе зенитчиков заметно снизило авианалеты. Дорогу прикрывали 150 зенитных орудий среднего калибра, 40 орудий малого калибра, более 70 пулеметов.