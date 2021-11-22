Как в блокадном Ленинграде решили проблему недостатка топлива и энергии

В блокаду сложилась катастрофическая ситуация не только с продовольствием. Пересъемка Александра ГЛУЗА

В блокаду сложилась катастрофическая ситуация не только с продовольствием. Пошел снег, грянули морозы, а дров, оказалось, нет. Из-за боев не успели заготовить.Управление лесов к концу октября смогло поставить только 5500 кубометров дров - менее 5 процентов от плана. В Леспромтресте заготовили всего 1 процент. Ленинградцев ждала холодная зима. Председатель Ленгорисполкома Петр Попков на заседании 3 ноября 1941 года прямо сказал, что оборона Ленинграда заключается не только в том, чтобы взять винтовку и идти воевать, а надо обеспечить всем необходимым нужды осажденного города, его промышленность и жителей.

Проблема была не только в том, где брать лес, но и кто этим будет заниматься. На делянки посылали совершенно неподготовленных подростков. Представитель Ленплана возмущался на заседании, что вместо лесорубов прислали девчонок, которые «по существу еще не умеют держать не только лучковую, но даже поперечную пилу, не говоря уже о топоре». Девчонки старались, но только натирали мозоли и ломали инструменты. Дело не клеилось, работали спустя рукава.

Благодаря ириновскому торфу весной 1942 года возобновилось движение электротранспорта. Пересъемка Александра ГЛУЗА

Функционеры горисполкома возмущались, Попков даже заявил: «Военное положение есть военное положение, надо установить норму и сказать: «Норму не выполнил - значит хлеба не получаешь». Но исправить ситуацию уже не представлялось возможным. Из-за недостатка топлива останавливались электростанции, заводы, городской транспорт, в домах замерзли водопровод и канализация. Дров и энергии едва-едва хватало на госпитали, пекарни, важнейшие производства и самые основные инфраструктурные объекты города.

Нужно было искать выход. Главной точкой на карте железных дорог блокированного города стала крошечная станция Ладожское Озеро. В этом месте рельсы подходили прямо к берегу. И это превратило станцию в крупный Ладожский железнодорожный узел, обслуживающий Дорогу жизни. К тому же недалеко находились старые ириновские месторождения торфа. Их почти забросили, потому что под Кировском нашли торф качественнее и добывать его было легче. Но в 1941 году там стоял враг. Старое месторождение решили возродить. Перевозку торфа обеспечивали комсомольско-молодежные бригады. Они, как челноки, состав за составом везли свой бесценный груз на единственную работающую в тот период ТЭЦ № 5.

Паровоз Эш-4375 «Комсомолец» Елисеева на станции Ладожское Озеро стал памятником всем железнодорожникам блокадной поры. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Пять месяцев бригады не покидали депо и под бомбежками водили поезда, обеспечивая работу ТЭЦ. Команда машиниста Василия Елисеева первой одним паровозом провела двойной состав и стала примером для других. 28-летний Елисеев в военное время был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Железнодорожные вагоны не сравнить по возможностям с грузовиками. Только бригада Елисеева перевезла за годы блокады более 2 миллионов тонн грузов. Для такого объема потребовалось бы более 1 миллиона 300 тысяч полуторок. Ныне паровоз Эш-4375 «Комсомолец» Елисеева стал на станции Ладожское Озеро памятником всем железнодорожникам блокадной поры.

ТЭЦ № 5 обеспечила током заводы, госпитали. Благодаря ириновскому торфу весной 1942 года возобновилось трамвайное движение в блокадном Ленинграде.

Самые важные точки на карте, напоминающие о тех событиях. Фото: Ольга ЖУК

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Уникальный проект прокладки кабеля по дну Ладожского озера для восстановления энергоснабжения города разработали кабельщики «Ленэнерго» - главный инженер Высоковольтного района ЛКС Н/ Туманов и главный инженер «Ленинградской кабельной сети» И/ Ежов. За 11 дней Ленинградский завод «Севкабель» изготовил свыше 110 километров кабеля сечением 120 миллиметров и напряжением 10 киловольт. Вся длина кабельной вставки (22,5 км и более 40 барабанов) предварительно монтировалась и укладывалась в трюм баржи в укромном месте бухты Морье.

Под прикрытием ночи в одну проходку со скоростью 2-2,5 километра в час смонтированная кабельная линия прокладывалась по дну Ладожского озера на глубине 18-20 метров. Работницы заводов, кабельщики, водолазы, связисты, добровольцы, рискуя жизнью, реализовали сложнейшую операцию по прокладке «кабеля жизни» всего за 48 дней вместо 56, отведенных советом Ленинградского фронта.