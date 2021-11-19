Универсам «Пулковский» — настоящая связь прошлых и будущих поколений

На территории универсама расположено производство, пекарня и уютное кафе.

«Пулковский» впервые распахнул двери 40 лет назад и с 18 по 30 ноября 2021 года празднует юбилей в семейной атмосфере, вместе со своими покупателями и гостями.

Магазин открывался в советскую эпоху, но благодаря усилиям первого директора Анны Иосифовны Петренко, для которой во главе угла всегда стояли интересы покупателей, стал нашим ответом на западные супермаркеты. Еще тогда главной ценностью супермаркета было сохранение не только семейно-дружеская атмосфера между продавцами и покупателями, но и высококачественный ассортимент продуктов.

И по сей день в «Пулковском» хранится эта чудесная атмосфера, а руководство заботится прежде всего о том, чтобы каждый посетитель вышел из магазина не просто довольный покупкой, а с ощущением того, что он побывал в гостях у доброго соседа.

Став когда-то любимым адресом жителей Московского района, все эти годы магазин менялся в соответствии с трендами времени и предпочтениями своих покупателей. Но основное, что удерживает постоянных клиентов, почему сюда приходят уже дети и внуки первых покупателей - это традиции гостеприимства и качественного обслуживания, которые «Пулковский» успешно поддерживает. Здесь каждый продавец знает своих покупателей в лицо, что несомненно является серьёзным отличием от бездушных гипермаркетов.

Сейчас наблюдается рост интереса покупателей к небольшим магазинам, находящимся в шаговой доступности. Фактически, отдавая предпочтение покупке свежих продуктов в магазинах «у дома», люди меньше стали пользоваться большими гипермаркетами и закупать товары впрок. Немалую роль в этом процессе играет удобство и домашняя атмосфера таких небольших магазинов.

С точки зрения сервиса универсам «Пулковский» не уступает своим молодым конкурентам. Уютный модный интерьер и современное оборудование зала, интернет-магазин и доставка к услугам покупателей.

Самое важное, чем гордится «Пулковский», - это ассортимент, который разрабатывается с целью максимально охватить круг потребностей посетителей универсама. Кроме продуктов, которые можно найти в любом сетевом супермаркете, здесь представлены эксклюзивные товары, а также богатый выбор продуктов здорового питания и фермерских продуктов. Мы тщательно отбираем поставщиков и можем гарантировать качество, свежесть и экологичность мяса, молочных продуктов, овощей и фруктов.

Так как среди наших гостей немало гурманов, магазин предлагает уникальный выбор сыров, мясных деликатесов, икры и рыбы премиум класса. У нас также представлена богатейшая винотека.

На территории универсама расположено производство, пекарня и уютное кафе, где можно поесть или купить готовую еду на вынос. В меню салаты русской и паназиатской кухни, горячее и холодные закуски, блюда здорового питания, диетические, малокалорийные и, конечно, хлеб и выпечка, торты, пирожные и десерты.

В честь своего юбилея и Дня рождения мы приготовили для вас много интересного, так что следите за новостями, чтобы ничего не пропустить:

- выгодные скидки и акции

- подарки

- праздничные купоны

- дегустации

Ждем Вас в гости по адресу Пулковское шоссе 3 лит.А.