Новые тарифы платной парковки в Санкт-Петербурге с 1 декабря 2021 года: Сколько стоит 1 час

Стоимость платной парковки в Петербурге вырастет на 40 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти установили новые тарифы платной парковки в Санкт-Петербурге с 1 декабря 2021 года. Стоимость стоянки в городе за 1 час поднимется. Цены для парковки автомобилей категории В вырастет на 40 рублей. Рассказываем, сколько теперь будет стоить 1 час стоянки.

ТАРИФЫ

С 1 декабря единый почасовой тариф для парковки автомобиля будет 100 рублей. Приобрести месячный парковочный абонемент для транспортных средств категории В будет возможно за 20 075 рублей, а годовой – за 179 580 рублей.

Пока что неизменными останутся тарифы для парковки транспорта категории А и М - 30 рублей за 1 час, а также категории С - 120 рублей за час. Месячное разрешение для них будет стоить 6 тысяч и 24 тысячи рублей, а годовое - 54 тысячи и 216 тысяч рублей соответственно.

Также не изменятся тарифы для жителей платной зоны тариф на оформление годового парковочного разрешения останется неизменным - 1800 рублей в год для категории В, 900 рублей – для А и 3 600 в год – для категории С.

Бесплатное разрешение на парковку могут получить:

- проживающие в границах зоны платной парковки участники Великой Отечественной войны;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- зарегистрированные в Санкт Петербурге многодетные семьи;

- владельцы электрокаров.

Напомним, что с 1 декабря в Петербурге расширяется зона платной парковки еще на 71 улицу. Карту и список улиц можно посмотреть по ссылке.

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