Виновница ДТП с артистом Игорем Скляром в Петербурге была пьяна

Виновница аварии с Игорем Скляром в Петербурге была пьяна Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стали известны подробности аварии, произошедшей днем 23 ноября 2021 года с артистом Игорем Скляром в Санкт-Петербурге. Оказывается, женщина, находившаяся за рулем автомобиля "Ауди", была пьяна. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- На Лиговском проспекте 33-летняя женщина за рулем "Ауди" начала движение задним ходом и врезалась в автомобиль "Ягуар", за рулем которой сидел Игорь Скляр. В итоге Игоря Борисовича госпитализировали в Мариинскую больницу с ушибом грудной клетки. После осмотра его отпустили, - рассказал источник.

Сама же девушка, как говорит источник, с места аварии сбежала. Ее муж, которому принадлежит машина, рассказал, что она была в автомобиле одна на пассажирском сидении. Решив уехать, пересела на водительское место, включила зажигание и сразу же устроила ДТП.

Виновницу задержали спустя два часа после аварии на Андреевской улице. Она была пьяна. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

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