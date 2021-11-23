«Я уже расчлененный лежу»: Игорь Скляр пошутил о своем состоянии после ДТП в Петербурге

Игорь Скляр попал в ДТП Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Артист Игорь Скляр попал в аварию на Лиговском проспекте. Автор хита "На недельку в Комарово" ехал на своем Ягуаре, когда в него врезался кроссовер, ехавший задним ходом. Судя по видео момента аварии, автомобили получили серьезные повреждения. Сам же актер, к счастью, избежал тяжелых травм. Об этом он с юмором рассказал "КП-Петербург".

- Сейчас голову пришьют врачи и смогу разговаривать с вами, - посмеялся Игорь Скляр. - Вот под обезболивающими. Лежу расчлененный: часть в морге, часть в психушке, часть в реанимации. Я даже удивлюсь, как вы так быстро узнали об аварии?

- Все за вас беспокоятся.

- Я не очень здоров, но все в порядке. Машина ехала задом, водителя я не видел. Драки у нас не было. Сейчас полиция разбирается. Я уже на другом событии, была госпитализация, осмотрели, ребра целы.

- То есть, все обошлось без серьезных последствий?

- Время покажет, может, у меня мозги сдвинулись. Всего хорошего, и вам не хворать!

Сейчас в ДТП разбирается полиция.

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