Глава дорожного комитета Ленобласти: «Ковид уйдет, а дороги останутся»

В скором будущем карту области дополнят тремя крупными объектами. Фото: Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти

О том, как ленинградские дорожники прошлым летом пожарили на раскаленном асфальте яичницу, знает вся страна. Но это далеко не все дорожные достижения уходящего 2021 года. Как отрасль пережила аномальную летнюю жару и как переживает пандемию? Какие новые трассы и развязки появятся в Ленобласти в ближайшие три года? И как в регионе продвигается нацпроект «Безопасные качественные дороги»? Обо всем этом «Комсомолке» рассказал глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

ПЛЮС 200 КИЛОМЕТРОВ ПОКРЫТИЯ

- Денис Станиславович, что в целом успели сделать за сезон?

- Лето в этом году порадовало погодой, что и говорить. В общей сложности мы обновили почти 200 километров трасс. Отмечу, что львиная доля - это так называемые вылетные магистрали между областью и Санкт-Петербургом. Прежде всего это Гостилицкое шоссе (на участке от КАД до деревни Порожки), Колтушское шоссе (от Всеволожска до Мяглово), путь на Сосновый Бор (от КАД до конца Большой Ижоры), Староприозерское шоссе во Всеволожском районе, Никольское шоссе около Тосно.

«Карманы» и яркая разметка сделали остановки на Гостилицком шоссе безопаснее. Фото: Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти

Не забываем и про отдаленные районы: обновили участок дороги около Тихвина на дороге Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь, отремонтировали 10 километров дороги Толмачево - Нарва в Лужском районе у поселка Осьмино.

Трудно ли было работать в + 37 градусов в тени? Однозначно! Ведь температура смеси из укладчика - + 130 градусов. Но ремонтный сезон короткий, надо было все успеть. Ковид и жара уйдут, а дороги останутся.

- Нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Ленобласти - это про асфальт или про людей?

- Про людей. Мы с апреля провели более 60 встреч с жителями, что называется, на земле. Анонсируем выезд в СМИ и соцсетях, приглашаем на ремонт, показываем, рассказываем, отвечаем на вопросы. Люди видят, как идет работа, а мы получаем обратную связь. Это помогает, в том числе, сформировать планы ремонтов. Да и вообще - здесь знак поставить, тут камеру повесить, ибо большегрузы носятся, там остановку поменять. Сидя в кабинете, дороги не отремонтируешь.

Вот хороший пример. В начале года в одном из прямых эфиров в соцсетях жители попросили отремонтировать участок от Всеволожска до Разметелево: была уже значительная колея, а дорога является одним из трех выездов в сторону Петербурга. Этот участок стоял в планах «Ленавтодора» на 2023 год. Однако нашли возможность и сделали ремонт досрочно этим летом.

Или еще: в прошлом году жители на встрече попросили отремонтировать дорогу Волосово - Копорье на территории Волосовского района. Действительно, трасса уже была «уставшая». Почти 15 километров обновили этим летом, а водители Волосово следили за ремонтом лучше любого технадзора. Это и называется нацпроект - когда люди знают, что есть диалог с властью.

МУРИНО, ПИСКАРЕВКА, КУДРОВО

- А как насчет дорожных строек?

- Самый ощутимый и значимый для всех итог 2021 года - запуск нового путепровода во Всеволожске на год раньше, чем планировали по контракту. Мы убрали вечный затор на переезде у станции Мельничный Ручей, теперь люди не стоят в ежедневных пробках.

Сильно продвинулись вперед и главные мостовые стройки в Подпорожье и Киришах: на Свири уже идет надвижка пролетного строения, на Волхове она вот-вот начнется.

В этом году в Мурино открыли разворотное кольцо - и автомобилистам задышалось легче. Фото: Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти

Продолжаем расширять Колтушское шоссе. Это перегруженная дорога, чувствительная даже к минимальным ограничениям движения, поэтому особое внимание ей уделяем.

Асфальтируем грунтовые дороги. Частично переводим в асфальт дорогу между Выборгом и Приозерском. Сделали асфальт у деревни Сологубовка на дороге Павлово - Луга. Дорогу к Копорью тоже в асфальт переводим, в следующем году намерены закончить.

- Какие планы по новым объектам на следующий год?

- Большие. И снова самые главные - это проекты на границе города и области. Область получила одобрение правительства России на предоставление инфраструктурного кредита под три долгожданных объекта: обход Мурино в створе Пискаревского проспекта, расширение Колтушского шоссе (уже от Суоранды до Колтушей) и строительство выезда из Кудрово. Значимость всех трех проектов сложно переоценить, так как они во многом облегчат людям жизнь.

Важные мосты сейчас возводят над Свирью и Волховом. Фото: Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти

Кредит составляет почти девять миллиардов рублей и будет доведен до региона в ближайшие два-три года. Кстати, по двум объектам - развязке с Мурманским шоссе и реконструкции Колтушского шоссе - уже есть разработанные проекты, получившие одобрение экспертизы.

ЛИХАЧИ И ДОРОГИ

- Удается наладить диалог с Петербургом?

- Мы живем в агломерации, так что приходится. И слышать друг друга у нас действительно получается. Стали ежегодно заключать соглашения по синхронизации ремонтных графиков, чтобы работать одновременно и не создавать лишних заторов.

Еще область предложила городу субсидировать ремонт дорог, которые ведут к большим садоводческим массивами: летом трафик туда увеличивается в разы за счет дачников, поэтому такое предложение своевременно и логично. Между Москвой и Московской областью такое соглашение есть. Рассчитываем, что появится оно и у нас. Ведь в конечном счете цель одна - комфорт жителей, которых не надо делить на областных и городских.

- Еще одна больная тема - переезды на железной дороге. Бывает, дорога хорошая, а переезд разбит.

- Здесь работа тоже идет: весной договорились о сотрудничестве с Октябрьской железной дорогой (ОЖД). За лето совместными усилиями обновили более 50 переездов, включая те, по которым больше всего было нареканий, - в Елизаветино, у Мариенбурга в Гатчине, в Осельках, Кузьмолово и Форносово.

Много хлопот доставляют бесхозные переезды, когда рельсы ведут в заброшенную военную часть или на бывший завод. В таком случае рельсы просто закатывают в асфальт при ремонте. Здесь, кстати, ОЖД нам помогает тоже.

Ряд переездов надо вообще заменять путепроводами, потому что машины по часу стоят в пробках. Я говорю прежде всего про ветку на Усть-Лугу: порт там растет уже не по часам, а по минутам, товарные поезда летят к нему все более длинные, переезды закрываются чаще и на большие сроки. На этой ветке уже начали проектировать путепровод в Волосово, ищем варианты для станции Веймарн.

- «Какой русский не любит быстрой езды» - в этом и есть основная причина аварий на дорогах Ленобласти?

- Скорость только одна из них. Вторая - вождение в нетрезвом виде. В прошлом году, когда был объявлен режим самоизоляции, львиная доля жителей Петербурга поехала на дачи и базы отдыха в Ленобласть, и мы получили рост аварийности.

Проблему надо решать комплексно. Первое - наказывать рублем без человеческого фактора с помощью фотовидеофиксации: чем камер больше - тем лучше. В Москве, кстати, недавно поставили камеру, которая проверяет, включен ли ближний свет. Уже до этого дошли!

Мы сейчас тестируем две камеры в Мурино, которые фиксируют неправильную парковку. Ежегодно ставим 20 стационарных камер контроля скорости, а с лета начали по просьбам жителей выставлять передвижные треноги. И тут некоторые водители показали себя во всей красе: трое в Токсово избили оператора, кто-то швырялся камнями и кефиром, а около Красного Бора булыжник задел машину и чудом не попал в оператора... По каждому случаю добиваемся возбуждения уголовных дел.

Что касается пьянства за рулем либо вождения в состоянии измененного сознания, то здесь моя личная позиция такая: надо не только прав лишать, а еще строже наказывать.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Ждать ли Ленобласти велодорожек?

Денис СЕДОВ, председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти:

- Сейчас «Ленавтодор» проектирует установку освещения и обустройство тротуаров от Мурманского шоссе до Шлиссельбурга. В проект заложили два километра велодорожки.

Вообще же для обустройства дорожек часто требуется изъятие земли, ведь не везде хватает ширины нашей полосы отвода. Моя личная позиция - уводить пешеходов и велосипедистов от дорог. Для этого тротуары надо строить в отдалении от дороги, а не вдоль нее. Это и безопасность, и эстетика: в дождь грязь в лицо не летит, за спиной машины не проносятся.

Денис Седов (в центре). Фото: Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти

Поэтому мы призываем местные власти строить дорожки на муниципальной земле. Давайте делать среду комфортнее! Благо сейчас для этого есть много возможностей в плане государственных программ. Кто-то слышит наш призыв - и получается здорово, как в Толмачево, например: там вдоль домов идет аккуратная пешеходная дорожка.

КСТАТИ

Новые технологии под ногами

- Большую часть дорог в этом году отремонтировали по новым ГОСТам, с использованием технологии объемного проектирования. Суть в том, что смесь для конкретной трассы подбирают с учетом климата и нагрузок.

Путепровод во Всеволожске одели в разноцветный асфальт. Фото: Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти

- Впервые в этом году испытали литой асфальт - из него сделали цветные пешеходные дорожки на путепроводе во Всеволожске. Такой асфальт хорош для мостов тем, что защищает конструктив от коррозии, не требует катков, устойчив к износу.

- Маленькие мостики продолжают менять на гофрированные железные трубы, через которые пропускают ручьи и речки. Недавно на такую конструкцию заменили аварийный мост через реку Касколовку на подъезде к Кингисеппу.

НУ И НУ!

Яичницу пожарили на свежем асфальте

19 июня дорожники провели эксперимент. Они попробовали приготовить яичницу прямо на горячем асфальте. К слову, при температуре воздуха + 30 градусов он разогрелся, как кухонная плита, до 180 градусов.

При температуре воздуха + 30 градусов асфальт разогрелся, как кухонная плита. Фото: Ленавтодор

«Погода такая, что яичница шкварчит на новом асфальте! - шутливо подписала видео пресс-служба «Ленавтодора» в соцсетях. - Сковородка нагрелась за десять минут лучше, чем на огне».

Готовили яичницу на участке дороги Осиновая Роща - Магистральная, который идет от границы Петербурга до поселка Дранишники. Плитой для сковороды стал верхний слой свежеуложенного асфальта.