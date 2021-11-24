«Врачи скорой сказали - «все нормально»: В Сестрорецке трехлетняя девочка умерла через два часа после жалоб на боли в животе

Девочка умерла после жалоб на боли в животе Фото: СОЦСЕТИ

В Сестрорецке после жалоб на боли в животе умерла трехлетняя девочка Лиза (имя изменено – прим.ред.). Малышка была в детском саду, когда ей стало плохо. Воспитатели тут же сообщили о случившемся родителям, и отец малышки примчался за ней, чтобы отвезти домой. Изначально некоторые СМИ писали, что родители Лизы якобы отказались от госпитализации, после чего ребенок скончался при странных обстоятельствах. «КП-Петербург» поговорила с отцом Лизы, и он рассказал другую версию произошедшего.

- У меня дочка здоровая полностью, даже аллергии не было. Она всегда бодрая, веселая, - признался «КП-Петербург» отец Лизы Кирилл. – Утром у нее все было хорошо, ничего не было. Первый снег выпал – счастье! У нее живот начал болеть часа в три дня после сна, перед этим она сходила в бассейн. Может, там наглоталась воды, может, ее там в живот кто ударил. Это же дети…

Отец дважды вызывал скорую Фото: СОЦСЕТИ

Кирилл говорит, что забрал дочь из садика в половину пятого вечера. К этому времени она уже была вялая.

- По дороге домой мы вызвали скорую, - вздыхает отец. - Но медики скорой сказали нам: «Все хорошо, ничего страшного», и уехали. Мне особо не предлагали госпитализацию. Это был вот так: «Хотите в инфекционку поехать? Но вы же понимаете, коронавирус, у вас симптомов особых нет, поэтому посидите дома пару дней, мы завтра вызовем педиатра». Это звучало так – ничего страшного. Они уехали, а дочь начало рвать еще хлеще.

Смерть, по словам отца, наступила мгновенно. Вторая скорая не успела даже доехать.

- Ее вырвало, глаза закатились и все, остановка дыхания, - делится отец. – Вторая скорая приехала в 7 часов вечера, в это время у дочери уже была клиническая смерть. Ее откачивали полчаса, пытались. Ничего! Это все быстро произошло.

Лиза совсем немного не дожила до дня рождения. 4 декабря ей должно было исполниться 4 годика. Сейчас родителям уже озвучили диагноз дочери.

Причины развития диагноза еще не озвучили Фото: СОЦСЕТИ

- Острый перитонит – заворот кишок, - сообщил отец. - На фоне чего случился, никто не знает пока. Может, инфекция или отравление едой, может, удар. В садике у других детей больше ни у кого не было таких симптомов.

Сейчас отец намерен подать жалобу на врачей скорой помощи.

- Как-то они халатно отнеслись, - поясняет отец. - Нас уверили, что все в порядке, пусть проспится, отдохнет, все пройдет. И у нас отлегло! Ну, все отлично. И сразу же после их уезда – смерть.

Сейчас СКР уже возбудил уголовное дело.

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