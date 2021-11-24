Шесть человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии

Автобус со студентами перевернулся в Карелии. Фото: УГИБДД по РК

Шесть человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Питкярантском районе Карелии. Утром 24 ноября на 306-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» водитель не справился с управлением на заснеженной дороге и съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулся набок.

- Всего в салоне находилось 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. В числе туристов – студенты Севастопольского государственного университета, которые находятся на отдыхе в Карелии и их сопровождающие, - сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Республике Карелия.

На место аварии экстренно прибыли спасатели и медики, которые оказали помощь пострадавшим. Один человек от госпитализации отказался, а пятерых отправили в стационары. Остальные пассажиры, а также оба водителя и экскурсовод не пострадали.

- Водитель, 1967 года рождения, признаков опьянения не имеет, водительское удостоверение соответствующей категории («Д») в наличии, - отмечают в ГИБДД.

Известно, что автобус направлялся в сторону Сортавалы. По предварительным данным, студенты ехали на экскурсию в горный парк Рускеала.

По факту произошедшего начата проверка, состояние пострадавших уточняется

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