XX юбилейный Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион» 2021 в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

Смотрите прямой эфир юбилейного XX Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» 25 ноября в 19.00 на телеканале «Санкт-Петербург»!

25 ноября в 19.00 зрители в прямом эфире смогут наблюдать торжественную церемонию награждения победителей конкурса. Также ее можно будет увидеть на официальном сайте и в социальных сетях телеканала.

Во вторник, 23 ноября, в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие XX Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион», который впервые проводится в Северной столице.

Среди членов жюри и гостей конкурса, приехавших на открытие телеведущая, преподаватель, президент и руководитель «Артмедиаобразования» Арина Шарапова, заместитель директора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Владимир Гомельский, художественный руководитель телекомпании «Адамово Яблоко» Кирилл Набутов, заместитель генерального директора PREMIER, актриса театра и кино, теле- и радиоведущая Яна Поплавская, телеведущий Александр Смол и другие эксперты в области телевещания.

«Символично, что впервые в 20-летней истории конкурса и в 90-летний юбилей телевещания мы принимаем в Петербурге весь цвет регионального телевидения нашей страны. Организуя финал, мы постарались сделать так, чтобы эти несколько дней стали настоящим праздником для вас!», – поприветствовал участников конкурса генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

24 и 25 ноября финалисты конкурса со всей страны будут принимать участие в воркшопах и круглых столах с самыми известными гуру журналистики. А главные награды конкурса победителям вручат в четверг в Академической капелле.

Премия «ТЭФИ» – это своего рода «Оскар» регионального телевидения, на него ежегодно собираются представители телеканалов и звезды федерального телевещания. Каждый из 18 победителей получит бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного.

«Журналист, особенно телевизионщик, - это диагноз. Нужно болеть этим. Если ты чувствуешь, что ты не можешь без этого жить, тогда, возможно, еще светит эта статуэтка. Это первое. И второе - надо быть профессионалом во всех смыслах этого слова», – отмечает генеральный директор фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиева.

Смотрите прямой эфир юбилейного XX Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» 25 ноября в 19.00 на телеканале «Санкт-Петербург»!

«Санкт-Петербург» — основной телеканал Северной столицы о жизни города, истории, культуре, политике и людях. Признан обязательным общедоступным телеканалом Петербурга и располагается на 21 кнопке. Ежедневно с 17.00 до 19.00 лучшие программы телеканала можно также увидеть в эфире Общественного Телевидения России на 9 кнопке.

Телеканал «Санкт-Петербург» - мультимедийная площадка, его контент можно смотреть не только в телеэфире, но и на спутниковых платформах и мобильных устройствах: новые инструменты общения со зрителем успешно сочетаются с лучшими традициями тележурналистики. Проектам телеканала «Санкт-Петербург» неоднократно присуждались высшие телевизионные награды, в том числе «ТЭФИ-регион», «Золотой луч», «Сезам», «Золотое перо» и др.

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