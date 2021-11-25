Ковид и закрытые границы не повод отказывать себе в покупке товаров из Финляндии

Ассортимент товаров постоянно обновляется. Срок доставки 1-2 недели, в зависимости от региона.

Сыры, масло, икра и рыбные продукты наконец-то прибавились к ассортименту любимых россиянами финских товаров, которые можно заказать через интернет с доставкой. Любой петербуржец знает, что финские товары всегда отличались высоким качеством и жестким производительным контролем. Витамины и пищевые добавки, детские товары, сладости и кофе, чемоданы, бытовая химия, одежда и обувь, и конечно же сыр и икра - за ними чаще всего и ездили в соседнюю страну.

Но с закрытием границ из-за пандемии россияне лишились этой возможности. А желание покупать аналогичные товары по низкой цене осталось, и даже стало сильнее от длительного ожидания снятия ограничений.

Конечно же, аналоги этих товаров есть и в Российских магазинах, но за годы у покупателей сложилась стойкая уверенность, что качество финских товаров лучше, а некоторые продукты и вещи доступны только в Финляндии. Более того цены в российских магазинах заметно выросли и продолжают повышаться. Это связано с экономической ситуацией в мире и падением курса рубля. Некоторые товары стали у нас дороже, чем в Европе, уступая при этом в качестве.

Осенью 2020 года один из любимых российским покупателями гипермаркетов, Laplandia Market, представил свой интернет-магазин, который доставляет товары напрямую из Финляндии. Он быстро стал востребованным на рынке. Как отмечает руководство магазина, наибольшим спросом сразу стали пользоваться те же товары, что и до пандемии. Однако из-за ограничений недоступными оставались продукты, требующие хранения в холодильнике.

- С момента открытия нашего интернет-магазина количество заказов постоянно растет, но вопрос про возможность доставки деликатесов, которыми так славится Финляндия, всегда оставался актуальным. И вот, наконец, у нас появилась такая возможность, — рассказывает Мохамад Дарвич, владелец компании Atma Trade Oy group (гипермаркет Laplandia) .

Хорошая новость для гурманов: теперь и такие товары как икра, рыбные продукты и сыры также можно заказать через интернет. Доставкой этих продуктов занимается пока исключительно транспортная компания СДЭК с соблюдением условий хранения. По российскому законодательству максимально допустимое количество товаров животного происхождения, которое можно заказать из-за границы, составляет 5 кг, и данные товары должны использоваться исключительно для личного употребления.

Деликатесы и другие товары, представленные в интернет-магазине, отправляются одной посылкой, при этом стоимость доставки для них всех видов продукции одинаковая. Минимальная доставка 3 евро (посылка до 1 кг), далее за каждый килограмм добавляется 2 евро. Общий вес посылки не должен превышать 18 кг.

В интернет-магазине сохраняется гарантия низких цен. Стоимость товаров указана уже с вычетом НДС. В Финляндии инвойс на продовольственные товары составляет 14%, непродовольственные — 24%.

Также в разделе Discount можно найти товары со скидками до 80%.

Laplandia Market доставляет заказы во все регионы России, но скоропортящиеся продукты (сыры, икра и рыбная продукция) c сохранением температурного режима отправляются компанией СДЭК только в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Москву и Московскую область и доставляются курьером по домашнему адресу. Заказы с продуктами, требующие температурный режим, отправляются в другие регионы России под ответственность клиента.

Ассортимент товаров на сайте постоянно обновляется. Срок доставки 1-2 недели, в зависимости от региона.