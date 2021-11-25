Возраст - 90 лет, высота - больше 30 метров: В Ленобласти выбрали новогоднюю елку для Дворцовой площади

До появления в Петербурге главной новогодней елки осталось совсем немного. Фото: Олег ЗОЛОТО

По погоде, возможно, и не скажешь, но до Нового года осталось всего 37 дней. По такому случаю ловите самую праздничную новость от «КП» в Петербурге»: «Городской центр рекламы и праздничного оформления» выбрал главную елку Петербурга, которая украсит Дворцовую площадь.

Найти среди сотен и сотен тысяч «диких» елок, растущих в соседней Ленобласти, одну-единственную – задача не из простых. Поэтому кастинг зимней лесной красавицы начался сильно заранее – еще в сентябре. Благо, говорит директор «ГЦРПО» Андрей Чистяков, опыт накоплен солидный, а потому специалисты сразу примерно представляли, где нужно искать. В прошлом году главная петербургская елка обнаружилась во Всеволожском районе, неподалеку от деревни Хиттолово. В этом – чуть дальше, в Приозерском, в районе трассы «Сортавала».

Фото самой елки пока нет - но зато есть вот такая концепция. Именно так она будет выглядеть, когда ее установят на Дворцовой и нарядят. Фото: «Городской центр рекламы и праздничного оформления»

- Искали елку высотой не менее 30 метров, пушистую, с прямым стволом, без «проплешин», смотрели, чтобы ветки не были опущены к земле, чтобы были удобные подъезды для техники и так далее, - объясняет Андрей Чистяков. – Изучили десятки деревьев, но в итоге остановились на одном.

Выбранная елка в высоту имеет как раз 30 метров с небольшим, размах веток – около двенадцати. Чтобы яснее представлять – примерно столько человек потребуется, чтобы окружить ее хороводом. Возраст специалистам «ГЦРПО» пока не известен – чтобы определить его плюс-минус точно, надо елку, собственно, спилить и подсчитать годичные кольца. Но, уточняет наш собеседник, навскидку ей не менее 90 лет – то есть, когда Гагарин полетел в космос, она уже лет 30 как росла себе в лесу неподалеку от Приозерска.

Когда елку демонтируют (специалисты не говорят «рубить» - только «демонтировать») – пока не известно. Скорее всего, работы начнутся в первых числах декабря. Зато точно понятно, что они будут, как и прежде, представлять собой целую спецоперацию: дерево сначала демонтируют, потом уложат на тягач, накроют специальным баннером, чтобы оно не подмерзло, а после, с наступлением темноты, по пустым дорогам повезут в Петербург. Уже на Дворцовой, после установки на крепеж, ее немного «подновят» - подобьют к стволу в нижней части новые ветки, чтобы елка смотрелась попушистее.

Вместе с главной елкой на Дворцовой разместятся четыре фото-островка со скульптурами и елками поменьше. Фото: «Городской центр рекламы и праздничного оформления»

- Что касается украшений, то игрушки на елке будут те же, что и в прошлом году, - уточняет Андрей Чистяков. – Собственно, мы их только в прошлом году и закупили, они совсем новые – ну и вообще праздничное оформление эксплуатируется в среднем не меньше трех лет. Так что снова будет ретро-стиль – тем более что нашим горожанам он явно понравился.

Напомним: ранее «Комсомолка» сообщала, что праздничную елку установят на Дворцовой площади и нарядят не позднее 19 декабря. А простоит она, скорее всего, до 14 января – по крайней мере именно на такой срок рассчитывается контракт с организацией, которая будет ее обслуживать.