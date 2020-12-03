Почтальон Печкин первым украсил главную новогоднюю елку Санкт-Петербурга

Мы украсили главную елку Санкт-Петербурга скромно, но к бою курантов она облачится в роскошный ретро-наряд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Морозное декабрьское утро. «Комсомолка» – на пути в леса Всеволожского района Ленобласти: здесь, в районе Хиттолово, зеленеет главная новогодняя елка Санкт-Петербурга – та самая, которая украсит Дворцовую площадь. С собой у нас елочные игрушки, лыжи и почтальон Печкин – 44-летний петербуржец Дмитрий Сидоркевич. Я – в галошах, Печкин – в валенках: зимы в Петербурге непредсказуемы.

БАЙКЕР ПЕЧКИН

– Печкин вышел из ремонтной мастерской, где я работаю уже три года: чиню мотоциклы. Люблю любой верховой транспорт: велосипед, мопед, лошадь, осел – только не автомобиль! Ну, не лежит душа. Разве что в качестве пассажира, – говорит Печкин, садясь с машину: до елочки – добрый час езды от города.

По пути оживший персонаж любимого мультика рассказывает о жизни. Говорит, мол, не артист и никогда им не был. А то, что год назад проснулся знаменитым после прогулки по центру Петербурга в образе почтальона – так это чистая случайность.

Дойти до елки на лыжах, на манер мамы Дяди Федора, не вышло: снег в Северной столице в дефиците. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Я байкер, – улыбается Печкин. – Тяга к мотоциклам у меня, сколько себя помню. Правда, в детстве пришлось педали крутить: мама была категорически против быстрой езды. Первый мопед купил в 21 год, на свои деньги.

С последним мопедом Печкин не разлей вода уже девять лет. Они вместе круглый год в любую погоду. Бак мопеда расписан в духе Военно-морского флага: наш почтальон не только байкер, а еще и военный реконструктор. За последние 25 лет Печкин повоевал и в сражениях Средневековья, и в наполеоновских войнах, и в Гражданской войне США, но последние лет 10 прикипел к флоту: регулярно он воплощает революционных матросов и морских пехотинцев Великой Отечественной.

Самую красивую елку Петербурга и Ленобласти видно издалека. Фото: Артем КИЛЬКИН

Однажды друзья по байкерской тусовке сказали, что Дмитрий похож на Печкина, – и он примерил образ. Мультяшный персонаж быстро стал фишкой мотомастерской, а затем прославился и на всю страну.

– Кстати, по образованию я… метеоролог, – продолжает удивлять усатый попутчик. – Мама, хирургическая медсестра, мечтала, чтобы хотя бы у кого-то в семье было высшее образование. В 1993-ем я подхалтуривал после школы, сдавал за других людей экзамены в институты. Поступил тогда в два или три вуза. А вот свое поступление просохатил. Пришлось быстро подавать документы туда, где я еще не засветился, – в Росгидромет. Думал, отучусь год – переведусь: хотелось в Бонч, в Корабелку, чтобы заниматься электроникой и программированием. Но вдруг оказалось, что метеорология – это интересно.

Высота зимней красавицы около 25 метров. Фото: Артем КИЛЬКИН

По иронии судьбы, всю жизнь Дмитрий – «слесарь с высшим образованием»: до мотомастерской он попробовал себя и в металлообработке (бронзовые светильники его работы украшают Константиновский дворец, а часы – второй корпус Мариинки), и в ландшафтном дизайне. А вот метеорологом наш Печкин не проработал ни дня.

В ПОИСКАХ ЕЛКИ

В беседе время летит быстро. Вот мы на месте: берем в руки карту с секретными координатами и пешком углубляемся в лес. Дмитрий набрасывает на плечи фирменный плащ и окончательно перевоплощается в Печкина.

– У нас ведь, кроме Печкина, мультяшных человеков узнаваемых нет, – говорит Дмитрий.

– Как думаете, какая у Печкина жизнь?

– На самом деле, скучная (не то, что у его петербургского двойника. – Прим. ред.). Дядечка 60-летнего возраста, живет в деревне, вероятно, не семейный. Про местных он давно все знает. А оттого ему и хочется поговорить с новыми соседями.

Печкин внимательно осмотрел и крону, и ствол новогоднего дерева и вынес вердикт: одобрено! Фото: Артем КИЛЬКИН

Найти нужную елку в еловом лесу непросто. Мы знаем, что высота избранницы Петербурга – 25 метров. Правда, легче от этого почему-то не становится. Не ускоряют путь к елке и лыжи: снега в Северной столице в дефиците.

– А Вы Новый год как отмечать будете? – спрашиваю.

– Понятия не имею! Без снега, если честно, зиму вообще не воспринимаю, никакие гирлянды и елки на улицах не спасают. Чего идти в новогоднюю ночь на улицу грязь месить? Скушал мандарин – и спать. А вот если снег, то сразу начинаешь все украшать, выйдешь во двор снеговичка закатаешь… Помню, в конце 90-х в снежную новогоднюю ночь мы с друзьями переоделись в карнавальные костюмы и пошли гулять по Невскому. А я тогда как раз занимался реконструкцией ранних веков, и костюм мой состоял из штанов со шкурой и мечом на поясе и… голого торса. В общем, домой я вернулся сильно простывший.

Наконец, впереди виднеется елка, самая красивая и пушистая среди своих зеленых соседок. Кажется, нашли! Вот и знак на ее стволе имеется.

Даже хвоя главной петербургской елочки отличается повышенной ароматностью и ярким цветом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В этот момент мимо скандинавской походкой проносится старушка.

– Бабушка, а Вы знаете, что эта елочка будет стоять на Дворцовой площади?

– Ну, да! Сказки мне рассказываете! Это что ж, вы ее сейчас срубите и волоком до Петербурга потащите? – смеется старушка.

– Конечно, сразу и следы заметем, – улыбается Печкин. – А если честно, то мы ее сфотографировать пришли: у нас фотоохота.

– Ладно-ладно, сама на Дворцовую не поеду: мне здесь очень хорошо, у меня тут никакой «короны». А вот по телевизору на эту елочку посмотрю.

– И то верно: телевизор – главное украшение стола.

ЖИВАЯ ИЛИ ИСКУССТВЕННАЯ?

Подходим к главной петербургской елке ближе. От ее высоты кружится голова.

– Года два назад посадил у себя под окнами елочку: кто-то выбросил ее, в горшке, на помойку. Видно, решили, что засохла. А я смотрю – живая. Посадил, она прижилась, зазеленела. Надо бы на нее шариков и гирлянд повесить.

В следующий раз мы увидим эту елку уже напротив Зимнего дворца. Фото: Артем КИЛЬКИН

В семье Дмитрия елок на Новый год никогда не рубили: на антресолях до сих пор хранится искусственная елочка, которую вместе с мамой и отцом наряжали еще 30 лет назад. Хранится больше как память. А вот наряжает Печкин другую искусственную елку: она куда реалистичнее.

– Искусственная елка – это проще. Не надо с топором в лес идти. И не надо потом ее проплешины шариками завешивать: она со всех сторон красивая. Живая или искусственная, дома или на Дворцовой – мне не принципиально: главное, чтоб она хорошо выглядела и создавала новогоднее настроение. Надеюсь, эта елка вдохновит дизайнеров отказаться от порнографических зеленых пирамидок и конусов, которые повсеместно ставят вместо красивых пушистых новогодних деревьев.

Дотянуться до нижних веток и повесить игрушки смог только высокий почтальон. Фото: Артем КИЛЬКИН

А наша героиня и правда вне всякой конкуренции: внимательно осматриваем кору, стучим по стволу, измеряем его в обхвате, даже пробуем хвою на вкус – совершенство! Печкин первым вешает на лесную красавицу несколько игрушек (мне до нижних веток просто не дотянуться).

– Дома до сих пор храню игрушки времен родителей. Правда, на веточки их уже не вешаю: стекло настолько хрупкое, что потрескивает в руках. У Чебурашки поролоновые уши ломит, у Черномора – борода отваливается... Но, зная мое пристрастие к елочным игрушкам, друзья пополняют коллекцию: в ней уже появились и Красноармеец, и Космонавт. Теперь вот мечтаю о стеклянном Печкине.

ПИШИТЕ ПИСЬМА

Пропев «Кабы не было зимы…», прощаемся с елочкой: в следующий раз мы увидим ее уже напротив Зимнего дворца. Доставить елку туда обещают в ночь на 8 декабря.

– А дома к Вашему перевоплощению в Печкина как относятся? – интересуюсь.

– Нормально: я живу с двумя котами, у моей барышни в соседнем доме еще пятеро. Правда, Матроскина среди них пока нет. Все коты притащены с улицы, выхожены и вылечены: иначе не получается. Для остальных уличных котов в округе сколотил две утепленные будки: надо же им где-то перезимовать.

«Кабы не было зимы в городах и селах…». А ее в этом сезоне в Петербурга пока и правда не было. Фото: Артем КИЛЬКИН

На обратном пути вместе подводим итоги непростого 2020-го. В этом году у Печкина было – несмотря ни на что – много хорошего: ему подарили велосипед, его пригласили на экскурсию в «Союзмультфильм», ему даже удалось вырваться в Крым – на реконструкцию обороны Севастополя – и впервые заняться подводной съемкой. А в середине декабря у Печкина – первый профессиональный спектакль в частной театральной студии: до этого ему доводилось сниматься только в массовке и эпизодах (например, в «Улицах разбитых фонарей» и «Спецназе по-русски-2»).

Сам Печкин к бою курантов тоже нарядит живую елочку, которую он сам посадил во дворе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Между мотомастерской и репетициями Печкин успевает разносить «посылки» (подарки на заказ) и писать письма.

– К Новому году запустил маленький проектик: решил поздравить всех с праздником. Можно заказать видеопоздравление с Новым годом через Интернет (в группе «Утренняя почта Почтальона Печкина» во «ВКонтакте». – Прим. ред.), а можно опустить письмо в ящик в магазине велосипедов на Энгельса, 109 – и я напишу в ответ. Это тебе не по клавишам стучать и не по экрану пальцем елозить: мозг по-другому работает, уже не пошлешь одно «ок» или «норм». Наверно, я консерватор и ортодокс. Хотя против эмодзи ничего не имею: сам использую свой фирменный смайлик :-{) уже лет 20. Но ретро нынче в моде. Авось у людей появится желание хотя бы в Новый год писать друг другу письма и слать открытки!

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ:

Дмитрий СИДОРКЕВИЧ (почтальон Печкин):

– Желаю в Новом году разумно фильтровать информацию: сейчас такой поток новостей, не знаешь, где правда, где фейк, а где полуправда. Не стоит сразу принимать все близко к сердцу и запускать сарафанное радио. Прочел важное? Прогугли!

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