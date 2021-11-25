Ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге до 31 января 2022 года: Что и как будет работать

Ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге до 31 января 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Северной столицы Александр Беглов вечером 25 ноября 2021 года продлил ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге до 31 января 2022 года. Изменения были внесены в связи с предписанием главного санитарного врача города. Рассказываем, что и как будет работать.

Введение QR-кодов для кафе, ресторанов и других мест общепита переносится с 1 декабря на 27 декабря 2021 года. Тоже самое происходит и для магазинов розничной торговли. Получается, у горожан есть в запасе время, чтобы успеть привиться и получить сертификат.

Кроме того, теперь помимо QR-кодов, жители и гости Санкт-Петербурга могут предъявлять на входе ПЦР-тесты. Важно, чтобы он был сделан не более, чем за 72 часа до предъявления.

С 27 декабря в гостиницы смогут заселяться исключительно граждане, завершившие вакцинацию, перенесшие заболевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения. При этом, тем, что заселился с ПЦР-тестом, надо будет предъявлять новый тест каждые 72 часа. Кроме того, с 27 декабря им разрешается питаться в ресторанах при отелях.

Также сохраняются все ограничения, которые были введены ранее.

Добавим, что правительство разрабатывает предложения по ограничениям на новогодние праздники с 27 декабря по 9 января.

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