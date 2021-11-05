Новые ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 8 ноября 2021 года: Конец локдауна и QR-коды

Новые ограничения из-за коронавируса вступят в силу в Петербурге с 8 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Северной столицы решило не продлевать нерабочие дни. Однако после локдауна в городе начнут действовать ограничения, которые кардинально изменят жизнь горожан. Рассказываем, какими будут новые ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 8 ноября 2021 года.

Начиная с 8 ноября в Петербурге начнут активнее вводить систему QR-кодов. Рассказываем подробно, с какого числа и где потребуются документы о иммунизации от коронавируса:

- с 30 октября для посещения: театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, при размещении в домах отдыха;

- с 15 ноября: в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака;

- с 1 декабря: в заведениях общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектах розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Также с 8 ноября все организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, а также прочие организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23.00. Также до 23.00 разрешается проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия при условии соблюдения предписанных ранее требований, в том числе по количеству участников.

Кроме того, с 30 октября невакцинированным жителям города старше 60 лет рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев особой необходимости.

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