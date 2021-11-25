Введут ли в Петербурге ограничения на новогодние праздники Фото: Олег ЗОЛОТО

Один из главных вопросов жителей и гостей Северной столицы - введут ли ограничения на новогодние праздники 2021/2022 в Санкт-Петербурге. Точно уже известно, что QR-коды для мест общепита и розничной торговли начнут действовать только с 27 декабря 2021 года. Рассказываем, что известно о возможных ограничениях на праздничные дни.

Губернатор Санкт-Петербурга поручил исполнительным органам власти подготовить предложения о введении дополнительных запретов и ограничений в городе на праздничный период с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Как отмечают в Смольном, запреты и ограничения будут связаны с деятельностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок.

Вскоре предложения будут представлены губернатору Александру Беглову, после чего принято окончательное решение.

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