Фестиваль уличной культуры «Уличная классика» прошел в Петербурге

На время фестиваля «Уличная классика» территорию общественного культурно-делового пространства Севкабель Порт переоборудовали в экстрим-парк.

27 ноября в Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Уличная классика», в нем приняли участие более 300 топ-спортсменов из 24 регионов страны. В программе было восемь видов спорта: соревнования по баскетболу 3х3, сноуборду в дисциплине джиббинг, скейтборду, BMX flatland и freestyle, футбольному фристайлу и панне, а также большой образовательный блок для начинающих менеджеров в сфере спорта и уличных культур. Завершением программы стал круглый стол с участием представителей субкультур и органов власти, где обcудили формирование единой экосистемы взаимодействия для совместной реализации государственной молодёжной политики в области современного, уличного и массового спорта.

- По данным общественной организации «Улицы России», более 10 миллионов человек занимаются уличными культурами в стране по состоянию на 2020 год. Мощнейший двигатель индустрии – люди, которые несут смыслы и на качественном уровне развивают индустрию, таких кадров сегодня не хватает. «Уличная Классика» – не разовое мероприятие, а целостная программа развития, которая включает и формирование кадрового резерва спортивных менеджеров по всей стране. Сегодня в формате открытого диалога молодежь, лидеры комьюнити уличных культур, транслировали свое виденье и вектор развития, которые ложатся в основу дорожной карты развития уличной индустрии в России, – Иван Шмонин, президент Союза экстремальных видов спорта.

На время фестиваля «Уличная классика» территорию общественного культурно-делового пространства Севкабель Порт переоборудовали в экстрим-парк. Застройка и монтажные работы проходили несколько дней. Для оснежения сноуборд-трассы завезли 40 кубических метров снега — здесь состоятся соревнования в дисциплине джиббинг. Перепад высот — 7 метров, ширина спота — 10 метров, длина трассы более 30 метров, а ее конфигурация включает три перилы для выполнения трюков с ленстницами между ними, имитирующими эскалатор, и декоративный вагон метро.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева рассказала о перспективах развития уличной культуры и спорта.

- В нашей стране широко развита культура уличного спорта. Разные молодёжные сообщества реализуют и продвигают здоровый образ жизни, вовлекают в него классных молодых ребят. Мы в Росмолодежи помогаем с развитием самых разных молодёжных сообществ, это не исключение. Фестивалем «Уличная классика» мы запускаем годовую программу. Она включит передвижные фестивали – витрина уличного спорта и вообще уличной культуры в России, премию – самые лучшие смогут получить поддержку своих проектов, улучшить инфраструктуру в своём регионе. Обучающая программа «Менеджеры улиц» сформирует сообщество ребят, которые будут заниматься организацией локальных событий. Я сама выросла из баскетбола 3х3, начинала с организации дворовых чемпионатов по баскетболу. На своём примере понимаю, насколько ребятам важна наша поддержка, – поделилась руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Структура программы имеет круглогодичный цикл: инструменты по формированию и развитию сообществ, организации и проведению мероприятий локального, регионального, федерального и международного уровней. Основными направлениями реализации программы станут: стрит искусство (хип-хоп, брейкинг, граффити, диджеинг) и экшн спорт (воркаут, паркур, панна, баскетбол 3х3, футбольный фристайл, трикинг, фриран, скейтбординг, BМХ, кикскутер, стритбол, дрифт, МТВ, сноубординг, стантрайдинг).

26 ноября в формате технического открытия площадку посетили министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

- Хочу сказать большое спасибо ребятам, организации «Улицы России» и Союзу экстремальных видов спорта за то большое дело, которое они делают, – сказал Олег Матыцин. – Это движение позволяет молодёжи чувствовать себя в одной команде. У всех ребят горят глаза, их не надо мотивировать, они хотят заниматься спортом. Уличный спорт сегодня стал частью культуры общества и молодёжи. Сейчас это настоящий спорт, очень привлекательный для молодёжи, им занимаются миллионы мальчиков и девочек. Значит, нам надо создать молодёжи максимально комфортные условия для занятий этими видами спорта во всех субъектах России.

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук отметил необходимость обмена опытом с Россией в вопросе развития уличных видов спорта.